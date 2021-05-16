 

Израиль назвал число выпущенных из сектора Газа ракет

16.05.2021, 9:44, Новости дня
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Палестинскими группировками из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации конфликта выпущено около 2,9 тыс. ракет, было перехвачено 1 тыс. 150 из них. Об этом сообщила армейская пресс-служба Израиля.

«С начала операции «Стражи стен» из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 2 900 ракет, 450 из которых упали в самом секторе Газа. Система ПВО «Железный купол» перехватила порядка 1 150 ракет», – приводит ТАСС сообщение.

Также, как отметили в ведомстве, израильская армия нанесла за последние сутки удары по 90 военным объектам палестинских радикалов в секторе Газа в ответ на запуск ракет в сторону еврейского государства.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах.

С начала эскалации из сектора Газа по территории Израиля к вечеру субботы были выпущены 2,8 тыс. ракет. Израильская армия в ответ нанесла массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 150, в том числе 40 детей.

Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск». В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа, а также предсказали всеобщее палестинское восстание на Западном берегу (реки Иордан).



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