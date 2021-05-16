 

Британский музей сожжёт мумию Тутанхамона из-за его отношения к чернокожим

16.05.2021, 9:09, Разное
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Руководство Британского музея приняло решение о кремации останков фараона Древнего Египта из XVIII династии Нового царства Тутанхамона по требованию активистов движения Black Lives Matter.

Поводом стало его отношение к жителям Нубии и Эфиопии, детали которого раскрывает надпись на обелиске в Мемфисе.

Надпись, сделанная на десятом году правления Тутанхамона, сообщает, что войска Египта по приказу фараона совершили завоевательный поход в Нубию, откуда вернулись «с богатой добычей, чёрными рабами и красивой одеждой». Сторонники движения Black Lives Matter пикетировали Британский музей с требованием убрать из экспозиции предметы, связанные с данным расистским политиком, в том числе и мумифицированное тело самого фараона в саркофаге. Мумия Тутанхамона будет передана активистам движения и торжественно сожжена при большом стечении народа на площади в Лондоне. В помещениях музея, где сейчас выставлены предметы из гробницы Тутанхамона, будет размещена экспозиция, посвящённая Джорджу Флойду.

– Мы не можем считать политика, который порабощал чернокожих и апроприировал их имущество, великим политиком. Чем ваш Тутанхамон отличается от Дональда Трампа? Ни тот, ни другой не заслуживает отдельного помещения в Британском музее. Мы проволочём мумию этого фараонишки по улицам чёрных кварталов Лондона, чтобы каждый желающий мог плюнуть на неё, а потом она будет облита бензином и сожжена на одной из центральных площадей, чтобы все видели, что бывает с теми, кто угнетает чёрных, – рассказал лидер Лондонской епархии BLM Бен Ганн.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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