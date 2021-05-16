Учёные: Употребление бекона может привести к гепатиту Е

Английские учёные в ходе нового исследования доказали, что регулярное употребление бекона может спровоцировать серьёзные заболевания. У любителей копчёной свинины существует вероятность заражения вирусом гепатита Е.

Исследователи, проанализировав данные крови порядка 700 добровольцев, выявили, что употребление копчёной свинины напрямую связано с заболеванием печени, которое возникает при заражении вирусом гепатита Е (инфекция HEV). Этот вирус передаётся фекально-оральным путём, главным образом, через загрязнённую воду. Была собрана необходимая информация о поездках участников эксперимента, их взаимодействии с другими людьми и окружающей средой, а также об употреблении спиртных напитков, медицинских препаратов и наличии хронических заболеваний.

Участники эксперимента вели дневник питания, поскольку инкубационный период HEV колеблется в пределах 2-9 недель. Стоит отметить, что 14 из 19 предложенных блюд являлись пищей животного происхождения (бекон, вяленая свинина и свиная печень). К слову, у добровольцев не было выявлено типичных симптомов гепатита (уменьшение аппетита, тошнота и рвота, потемнение мочи, пожелтение кожи и белков глаз), а только вялость, суставная боль и мигрень.

Источник: www.medikforum.ru