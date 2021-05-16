 

“Расскажу вам историю…”: Виктория Боня поделилась рассказом об увлекательных приключениях

16.05.2021, 8:54, Разное
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Популярная ведущая и модель Виктория Боня разместила в разделе Stories своего микроблога в Instagram серию фотопубликаций, посредством которых пояснила подписчикам об обстоятельствах своего “загула”. По признанию знаменитости, трехдневные приключения выдались весьма динамичными и интересными.
Стоит отметить, что проживающая в Монако красотка на время прервала публикации своих постов на основной странице из-за того, что угодила в “теневой бан”. Однако она своевременно успела переместить общение с подписчиками на свой второй микроблог, пообещав, что блокировка основного является временной. Тем не менее, события трехдневного “загула” Виктория Боня решила все же осветить в своих Stories, сразу заинтриговав фолловеров фотоснимком с изображением аппетитных стройных ножек в босоножках на шпильках. Как призналась телезвезда, динамичные приключения начались с того, что ей, после долгого перерыва воздержания, очень захотелось выпить красного вина, и небольшого возлияния хватило на то, чтобы пробудить у Бони дух авантюризма. Далее, как выяснилось, красавица побывала на дне рождения своего бывшего гражданского мужа, при этом на празднике она в компании подруг “тусила” до самого утра. “На следующий день я поехала в сторону Монако в халате и тапках за рулем”, – интригующе продолжила модель, однако призналась, что устала и анонсировала продолжение интересной истории в своих дальнейших Stories.

Изображение взято с: [email protected]
Однако, как оказалось далее, Виктория Боня решила на время отложить повествование о своих приключениях на неопределенный срок. Она лишь опубликовала завершающий снимок, сопроводив его короткой тирадой: “Еще осталось время почилить в кровати и насладиться видом…”.

Источник: www.instagram.com



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