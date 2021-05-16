Число умерших от коронавируса в Украине превысило 48 тыс.

Выздоровел от COVID-19 за последние сутки 7921 человек (с начала эпидемии – 1 857 724), продолжают болеть 248 065 украинцев.

15 мая умерло 133 пациента, общее число жертв инфекции в стране достигло 48 075.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook, что за прошедшие сутки в Украине сделали почти 39 тыс. тестов на коронавирус. Больше всего новых случаев инфицирования подтвердили в Днепропетровской (530), Киевской (277), Донецкой (260), Одесской (231) и Херсонской (194) областях.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/927213581154971

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За сутки 14 мая в Украине в стране провели 76,5 тыс. тестирований на коронавирус, подтвердили почти 6,8 тыс. случаев инфицирования.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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