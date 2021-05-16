В Украине обе дозы вакцины от коронавируса получили 17 тыс. человек

“939 238 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили одну дозу – 939 236 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 17 086 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом)”, – написал он.

Согласно данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, первой дозой вчера привили 2739 украинцев, второй – 3425. Вакцинировали 15 мая препаратами Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech и Oxford/AstraZeneca.

Прививки украинцам в субботу делали 142 мобильные бригады и 308 пунктов вакцинации.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/927213581154971

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинируют украинцев с 24 февраля. В Украину привезли уже почти 2,2 млн доз вакцин (больше всего – 1,2 млн – препарата Sinovac Biotech, очередная партия которого прибыла 9 мая). Минздрав заключил контракты на поставку 42 млн доз вакцин, в том числе 8 млн доз по программе COVAX. Все эти вакцины Украина планирует получить до конца 2021 года.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

13 мая Степанов отметил, что достигнуть стопроцентной вакцинации от COVID-19 будет невозможно, Минздрав надеется на вакцинацию 70% населения.

Население Украины на 1 января 2021 года – 41 млн 588 тыс. человек.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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