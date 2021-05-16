Названы причины выпадения волос

Потеря волос может говорить о гормональном сбое, гипофункции щитовидной железы, диабете и резистентности к инсулину, сообщила диетолог Светлана Фус.

По ее словам, выпадение волос через несколько лет после родов объясняется возвращением гормонов в обычное состояние, передает РИА «Новости» Спорт.

Также популярной причиной лишения волос является стресс. Эмоциональный взрыв может привести к обильной потере волос через несколько месяцев. Кроме того, диетолог напомнила о вреде ограничительных диет, подчеркнув, что отсутствие достаточного количества питательных веществ и микроэлементов в организме приводит к их пигментации и чрезмерному выпадению.

Как отметила врач, на рост могут негативно повлиять нарушения в пищеварительной системе и анемия (малокровие). Наконец, волосы могут выпадать вследствие перенесенной коронавирусной инфекции, поскольку все вирусы сопровождаются интоксикацией.

При нормальном состоянии организма у человека выпадает в среднем 5-10% волос, однако после выздоровления этот показатель временно (до шести месяцев) может подняться до 50%, заключила Фус.

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