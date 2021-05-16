 

Азербайджан прокомментировал ситуацию на границе с Арменией

16.05.2021, 8:48, Новости дня
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Официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сообщила, что Баку предпринимает шаги для нормализации ситуации на границе с Арменией.

«Как известно, как только возникла напряженность на границе, руководство Госпогранслужбы Азербайджана немедленно посетило регион и начало переговоры с пограничниками противоположной стороны. Принимаются соответствующие шаги для нормализации ситуации», – цитирует РИА «Новости» Абдуллаеву.

По ее словам, Баку «призывает политические и военные круги Армении признать реальность межгосударственного пограничного режима вдоль международной границы, не допускать необоснованного обострения ситуации в регионе и конструктивно решать пограничные вопросы с азербайджанской стороной по двусторонним каналам».

Минобороны Армении сообщало, что 12 мая азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсуждали в среду главы МИД Армении и РФ Ара Айвазян и Сергей Лавров.

ОДКБ заявляла, что в случае обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана примет необходимые меры.

В пятницу исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи, в том числе военной, из-за ситуации в Сюникской области.



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