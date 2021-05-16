 

По делу о краже из «Судного дня» назначены новые экспертизы

16.05.2021, 8:48, Новости дня
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Следователи назначили дополнительные экспертизы в рамках расследования уголовного дела о краже аппаратуры с самолета «Судного дня» Ил-80 в Таганроге, сообщила адвокат обвиняемого по делу Ольга Бояркина.

По ее словам, будут исследованы вещественные доказательства, которые были изъяты на месте преступления, передает ТАСС.

Она добавила, что ранее следователи изъяли отпечатки следов с места преступления и обувь ее подзащитного Жоры Хачунца, которого обвиняют в совершении преступления. «Экспертиза показала, что следы были оставлены не его обувью», – сказала Бояркина.

В январе Таганрогский городской суд на два месяца арестовал местного жителя Жору Хачунца по делу о краже оборудования с «самолета Судного дня». 27 января Ростовский областной суд оставил в силе решение арестовать Хачунца.

Напомним, в декабре прошлого года на аэродроме «Таганрог-Южный» обокрали «воздушный командный пункт» или «самолет Судного дня» Ил-80. Злоумышленники выкрали с борта радиостанции на сумму более 1 млн рублей. При этом стоимость охраны аэродрома обошлась в 24,1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ил-80 – командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, его называют «самолетом Судного дня».



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