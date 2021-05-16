 

Партия Порошенко требует выселить Зеленского с президентской дачи

16.05.2021, 8:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Речь идет о государственной правительственной резиденции украинского лидера в Конча-Заспе площадью в четыре тысячи квадратных метров. В партии бывшего президента Украины Петра Порошенко призывают отдать эту территорию детям. Об этом сообщается на сайте “ЕС”.

В тексте публикации также говорится, что авторы сообщения требуют от Владимира Зеленского жить так же, как и его герой из комедии “Слуга народа” господин Голобородько. На сайте бывшего украинского лидера подчеркнули, что нынешний лидер якобы уже когда-то обещал своему народу передать резиденцию под использование в собственных нуждах украинским детям.

Помимо этого в партии отметили, что у Зеленского много недвижимости. К примеру, квартира президентской семьи располагается рядом с его офисом. Кроме этого семейству принадлежит дом в Италии на 413 квадратов, а также семь апартаментов, в том числе в Лондоне и в Ялте.

Авторы инициативы одобрили идею СНБО “разобраться, кто и на каких основаниях… — проживает в Конча-Заспе”.

Ранее Владимир Зеленский обвинил Виктора Медведчука в нанесении сокрушительного удара по безопасности Украины. Украинский лидер считает важной миссией проведение деолигархизации страны.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.03 / Есть жертвы: в Тюмени автобус с пассажирами попал в ДТП

20.11 / Гогунский поддержал Миллера с предложением открыть в ВУЗах курсы по постельным сценам

25.08 / Россияне стали слишком мало тратить на спасение души – Роспотребнадзор

01.02 / Адвокат: в Москве возбудили дело о перекрытии дорог протестующими

13.11 / Путин подписал секретный план

09.01 / “Прийти в форму после праздников”: Юлия Ковальчук поделилась с подписчиками рецептом диетического лакомства

04.08 / Названа польза овощных смузи

06.04 / Вор в законе назвал «достойным поступком» отказ Навального от работы в колонии

28.09 / У Лукашенко есть только вектор Союзного государства – Пушков

17.02 / Мнение: Забытое старое

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика