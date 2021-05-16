Учёные раскрыли секрет, в каких семьях появляются близнецы

Учёные из Великобритании раскрыли секрет, в каких семьях появляются близнецы. Стоит отметить, что во всём мире насчитывается 2-3% близнецов или двойняшек от общего количества населения.

Международные исследователи объясняют, что все близнецы делятся на монозиготных (однояйцевых), которые получились в результате деления 1 оплодотворенной сперматозоидом яйцеклетки, дизиготных однополых и разнополых. К слову, людей, являющихся точной генетической копией друг друга, не более процента по всему миру. Что касается дизиготных близнецов, то доказано, что в семьях с двойняшками существует вероятность рождения таких же потомков и, как правило, это прослеживается по материнской линии, хотя не исключено, что отцы могут быть носителями подобных генов и передавать их своим дочерям.

Доктор Юлия Ковас проинформировала, что в последнее время количество дизиготных близнецов выросло из-за процедуры ЭКО, поскольку женщинам, чтобы оказался положительный результат, могут подсадить более двух оплодотворенных клеток, а это нередко становится причиной появления разнояйцевых двойняшек. Однако многие медики от подобной практики внедрения такого количества эмбрионов стали отказываться по причине повышенного риска и для жизни матери, и для детей из-за многоплодной беременности.

Источник: rg.ru