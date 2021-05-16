 

Австралийские учёные предложили расстреливать космический мусор лазерной пушкой с Земли

16.05.2021, 7:58, Разное
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Недавняя история схода с орбиты второй ступени китайского ракета-носителя породила оживленную полемику, никак не умолкающую. На фоне происходящего «Роскосмос» уведомил, что вокруг Земли летает космический мусор, которого накопилось уже порядка 7 тысяч тонн, и лишь 5% его можно отследить. Учеными из Австралии было предложено расстреливать его с Земли лазерной пушкой.
Очевидно, что ряд природных и искусственных процессов в атмосфере могут мешать наблюдать небесные объекты, также они способны существенно уменьшить мощность лазерного луча, устремленного в космос. Однако устранить проблему возможно с помощью адаптивной оптики. Оптические системы могут быть использованы в настройке лазерной пушки для уменьшения турбулентности атмосферы и частичного устранения рассеивания лазерного излучения.

Как утверждают научные деятели, представляющие Австралийский национальный университет в Канберре, они могут провести испытания адаптивной оптики, снабдив ею лазерную пушку. С ее помощью станет возможно изменять орбиты некоторого космического мусора, но реализация такого проекта требует финансирования.

Специалисты поясняют, что хотя это не решит проблему космического мусора, но может существенно замедлить его скопление, так как мощности луча достаточно, чтобы осуществить изменение орбиты у объектов размером от 1 до 10 см.

Источник: 3dnews.ru



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