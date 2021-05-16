Эксперты вспомнили попытки российских звезд пытавшихся сделать карьеру за рубежом

Многие звезды российского шоу-бизнеса мечтают о покорении зарубежного музыкального Олимпа. Эксперты вспомнили отечественных артистов, которые пытались ранее сделать карьеру за границей.

Эксперты российской музыкальной индустрии вспомнили об отечественных звездах, которые ранее пытались добиться успеха за рубежом. Так, Митя Фомин выезжал за рубеж еще в студенческие годы, взяв академический отпуск на третьем курсе мединститута. За это время он побывал в Великобритании и США, именно там появились его первые песни. Однако слава к артисту пришла только на родине, как участнику трио Hi-Fi.

Пытался добиться успеха на чужбине и актер Дмитрий Шаракоис, известный многим по роли «ботаника» Бориса Левина в сериале «Интерны». Перебравшись в Лондон, он надеялся на получение интересных предложений от европейских продюсеров. Однако, кроме работы официанта и строителя, ему не удалось найти ни одной вакансии. При этом о возврате в Россию он пока не думает, надеясь на счастливый случай. Популярный в СССР и РФ 1990-х годах Владимир Кузьмин также пытался добиться успеха в США. Однако после трех лет безуспешных попыток завоевать популярность американского слушателя, рокеру пришлось вернуться на родину.

Бывшая участница дуэта «Тату» Лена Катина после распада группы приняла решение переехать в США. Причем в ее репертуаре были не только перевыпущенные хиты из альбомов «200 по встречной» и «Люди-инвалиды», но и новые песни. Именно такая композиция Never Forget помогла ей снова возглавить танцевальный чарт главного музыкального международного хит-парада журнала Billboard, обойдя даже Мадонну. Однако закрепить успех за рубежом артистке не удалось, в РФ Лена Катина отметилась участием в прошлогоднем сезоне шоу «Маска».

Источник: graziamagazine.ru