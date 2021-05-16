 

Заусенцы на ногтях больше не будут раздражать благодаря волшебной маске: после нее на маникюр можно не ходить

16.05.2021, 7:56, Разное
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Все женщины стараются ухаживать за своими ручками, и многие из них делают это самостоятельно. Но большинство из них предпочитает посещать салон красоты или ходить к маникюрше, потому как самим убрать заусеницы очень не просто. Но это если обрезать их, а ведь можно сделать и так, чтобы они просто не появлялись вообще. И все, что для этого нужно, – воспользоваться замечательным косметическим средством, которое можно приготовить дома.

Лучшая маска от заусенцев

Чтобы сделать эту чудодейственную маску, нам понадобятся такие ингредиенты, как:

эфирное масло миндаля;эфирное масло чайного дерева.

И все, что нужно сделать, – это налить в мисочку оба вида маслица, а затем перемешать их. Затем полученную жидкость следует перелить в стеклянную баночку и отправить в холодильник, где она будет храниться до того момента, как понадобится.

А когда вы захотите сделать маску, а делать нужно это ежедневно, нужно будет сначала достать емкость, перелить средство в мисочку и отправить его разогреваться на водяной бане до тех пор, пока его температура не станет для вас комфортной.

Все, далее берется кисточка, и ею наносится маска на каждый пальчик, после чего ее нужно будет еще и втереть в кожу и в ногти.

И если повторять такую процедуру еженедельно, то ни о каких заусенцах вы потом и не вспомните, ибо они просто исчезнут и больше не появятся.



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