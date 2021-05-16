 

Украинский военный получил ранение на Донбассе – штаб ООС

16.05.2021, 7:54, Новости дня
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Боевики обстреливали украинские позиции вблизи населенных пунктов Пески, Новгородское, Широкино, Невельское, Водяное, Старогнатовка, Опытное, Гладосово, Марьинка. Огонь вели из минометов 120 и 82 калибра, а также из гранатометов.
В результате обстрелов один украинский военный получил ранение, говорится в сводке.

“Воину оперативно оказали медицинскую помощь и отправили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего – удовлетворительное. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь”, – добавили в штабе.

Украина проинформировала ОБСЕ о нарушениях боевиков.

С начала суток оккупанты один раз обстреляли позиции украинских военных – в районе Новотошковского они открывали огонь из стрелкового оружия и гранатометов.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/1195060117614713/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб ООС неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь.

В 2021 году у ВСУ было не менее 37 боевых потерь, говорил бывший главнокомандующий ВСУ генерал Виктор Муженко “ВВС News Україна” в интервью, которое было опубликовано 1 мая.

С момента объявления режима прекращения огня 27 июля 2020 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибло 99 военнослужащих, сообщали в ВСУ 7 мая 2021 года.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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