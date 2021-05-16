 

При стрельбе в Нью-Йорке пострадали пять человек

16.05.2021, 7:52, Новости дня
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В результате стрельбы в районе Бронкс на севере американского города Нью-Йорк в субботу получили ранения по меньшей мере пять человек, сообщила телекомпания NBC.

По имеющейся у телекомпании сведениям, инцидент произошел в 21.00 (04.00 мск 16 мая). Одного из пострадавших полиция обнаружила на месте происшествия, еще четверо пришли самостоятельно в близлежащую больницу, передает ТАСС.

По данным телекомпании, у большинства из пострадавших ранения не опасны для жизни. Информации о причинах стрельбы и потенциальных подозреваемых пока не поступало.

Напомним, в понедельник в США произошло два случая стрельбы, в результате семь человек погибли, еще семеро пострадали. Днем ранее случаи стрельбы произошли в американских штатах Нью-Йорк, Флорида и Мэриленд. 2 мая не менее семи человек получили ранения в результате стрельбы в казино рядом с городом Грин-Бей (Висконсин, США).

В апреле глава Белого дома Джо Байден назвал ситуацию с контролем над оружием в США «национальным позором».



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