 

Тони Фергюсон потерпел третье подряд поражение в UFC

16.05.2021, 7:52, Новости дня
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Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон проиграл в трехраундовом поединке в легком весе (до 70,3 кг) на турнире UFC 262 в Хьюстоне представляющему США иранцу Бенеилу Дариюшу единогласным решением судей, потерпев третье подряд поражение в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Всего на счету 37-летнего Фергюсона 25 побед и шесть поражений. В активе 32-летнего Дариюша 21 победа, четыре поражения и одна ничья, передает ТАСС.

Напомним, 19 марта чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру, поблагодарив президента UFC Дэйна Уайта и всю команду UFC за возможность проявить себя. При этом американский боец ММА Тони Фергюсон выразил мнение, что Нурмагомедов возобновит карьеру.



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