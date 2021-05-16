Тони Фергюсон потерпел третье подряд поражение в UFC

Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон проиграл в трехраундовом поединке в легком весе (до 70,3 кг) на турнире UFC 262 в Хьюстоне представляющему США иранцу Бенеилу Дариюшу единогласным решением судей, потерпев третье подряд поражение в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Всего на счету 37-летнего Фергюсона 25 побед и шесть поражений. В активе 32-летнего Дариюша 21 победа, четыре поражения и одна ничья, передает ТАСС.

Напомним, 19 марта чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру, поблагодарив президента UFC Дэйна Уайта и всю команду UFC за возможность проявить себя. При этом американский боец ММА Тони Фергюсон выразил мнение, что Нурмагомедов возобновит карьеру.