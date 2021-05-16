 

Американка убила своих детей из-за голосов в голове

16.05.2021, 7:52, Новости дня
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В американском городе Финикс женщина пожаловалась службам, что слышит голоса, призывающие ее убить своих детей, полицейские выехали в квартиру и обнаружили тела девятилетней девочки и семилетнего мальчика, информирует телеканал FOX 10 Phoenix.

Отмечается, что женщина сама обратилась в полицию. «Полицейские направились в ее квартиру, где обнаружили тела 9-летней девочки и 7-летнего мальчика с явными признаками физической травмы», – сообщил представитель служб, передает РИА «Новости».

При этом, по данным телеканала, полиция уже приходила в ту же квартиру в ранее после сообщений о спорах супружеской пары. Как отметил представитель полиции, тогда детям ничего не угрожало, и не все семейные ссоры требуют вмешательства.

Причины смерти детей неизвестны. Полиция задержала женщину, ее допрашивают.

Ранее жительница Калифорнии Лилиана Каррильо призналась, что убила трех своих детей, чтобы «защитить» их от отца, якобы замешанного в торговле людьми.



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