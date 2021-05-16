Все внимание на туфли и блузку: как носить брюки капри, чтобы не портить фигуру

Укороченные брюки, или капри, появились еще в конце сороковых годов на острове Капри. Их изобрела дизайнер Соня де Леннарт. Позже замысел автора повторяли много раз, “рождая” разнообразные фасоны. Спустя примерно 10 лет изделие стало ультрамодным. Его носили не только в Европе, но и в иных мировых странах. Сегодня эту одежду любят не только женщины, но и мужчины. А как носить капри правильно?

Как комбинировать

Не стоит удивляться тому, что такие модные брюки для женщин распространились по всему миру. Это стильные, многогранные изделия, они способны украсить женщин в любой ситуации – будь то важная встреча, вечеринка или загородный отдых. Длина приблизительно до середины голени обеспечит свободу движений, а также легкую походку, добавит нотку грациозности фигуре и изысканности образу.

При правильном выборе эти укороченные брюки смотрятся очень стильно и красиво. Какой длины должны быть эти самые брюки, с чем их носить, чтобы выглядеть максимально модно и на какие образы ориентироваться?

Капри способны создать отличный ансамбль, если умело сочетать вещи схожего стиля и цвета. Если женщина придерживается классики, то лучше отдавать предпочтение элегантным бежевым блузам, однотонным рубашкам на пуговицах с английскими воротниками, ярким кофтам с круглыми вырезами и рукавами в три четверти.

Если стиль молодежный или уличный, то обратите внимание на яркие топы, выполненные из трикотажа, простые майки, укороченные куртки-косухи. Городской гранж подчеркнет меховой жилет, красивый полушубок, стильный и лаконичный тренч, а также укороченное молодежное пальто.

С чем носят широкие брюки

Отлично будет смотреться с капри блуза с нежными и романтичными оборками, свитер оверсайз, рубашка с красивым широким поясом, подчеркивающим талию. Если низ объемный из-за карманов, тогда обратите внимание на облегающие изделия – водолазку, трикотажную кофту на пуговичках.

Прямые штаны великолепны с максимально простыми и элегантными вещами – удлиненными жакетами или же с эффектным, стильным жилетом. Их комбинируют с облегающими блузками, гольфом, вязаной удлиненной кофтой.

Подчеркнет модный образ и элегантная обувь. Если стиль городской либо уличный, то выбирайте классические туфли на высоком каблучке, лодочки, лоферы.

Если рост женщины невысокий, следует обращать внимание на ботинки на каблуке или ботильоны. Высокий каблучок для таких штанишек – в самый раз. А высоким дамам стоит выбрать сандалии или шлепанцы на плоском ходу.

Блузки и капри

Если вы носите расклешенные или мешковатые шорты, капри, обязательно надевайте короткий топ. Брючки с завышенной талией отлично сочетаются с топами. Если вы наденете короткий топ, ноги будут выглядеть длиннее.

Надо подыскать вариант укороченных брюк, который останавливается на самой тонкой части женской ноги. Действительно, капри проводят линию поперек ноги и привлекают внимание.

При выборе блузки нужно отдать предпочтение моделям, которые можно заправить внутрь. Желательно подчеркнуть талию при помощи пояса. Невысоким девушкам стоит надеть укороченный топ, чтобы казаться немного выше.

Свитера и кардиганы

Можно носить свитера разных стилей с капри, но будьте осторожны с их длиной. Свитер, который заканчивается на бедрах, четко разрезает женское тело пополам, что, как правило, смотрится некрасиво.

Вместо этого попробуйте укороченный вариант наряда или удлиненный кардиган, чтобы визуально удлинить фигуру и придать ей больше изящества.

Что выбираем

Укороченные или короткие жакеты могут красиво смотреться с капри, так как они сделают ноги визуально длиннее в сравнении с туловищем.

Обувь и сапоги носить с капри тоже можно, выбирая из множества вариантов обуви и ботинок. Удлиняют ножки каблуки или ботильоны, а для более простого и повседневного образа вы можете подобрать стильные кроссовки или эффектные сандалии.

Капри для летнего времени лучше выбирать светлых оттенков – белые, молочные, сливочные, песочные… Это прекрасный элемент летнего гардероба.

Отлично смотрятся также капри ярких оттенков, например, красных, вишневых, сиреневых.

Пара льняных капри может стать хорошей основой для создания отличного наряда, будь то для повседневной носки либо для выходного или отпуска. Также отлично будут смотреться капри с принтом.

Для осени и весны лучше выбирать брюки оттенков потемнее.