 

Вторая партия «Спутника V» доставлена в Индию

16.05.2021, 6:56, Новости дня
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Вторая партия российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» в воскресенье доставлена в индийской город Хайдарабад, сообщил посол РФ в Индии Николай Кудашев.

«Вторая партия «Спутника V» сегодня доставлена в Хайдарабад. Мы очень рады, что совместная борьба РФ и Индии против [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19, которая сегодня является одним из важнейших направлений нашего двустороннего сотрудничества, прочно встала на рельсы и продвигается вперед», – приводит слова посла ТАСС.

Напомним, 14 мая индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy’s Laboratories Ltd выпустила в оборот первую партию импортируемой из РФ вакцины «Спутник V». В тот же день в Кремле сообщили о постоянном контакте с Индией по коронавирусу.

7 мая Индия установила антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. 25 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о «коронавирусном шторме». Несколькими днями ранее индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, новый штамм имеет тройную мутацию и может быстрее распространяться. При этом ВОЗ выявила способность «индийского» штамма COVID к нейтрализации антител.

Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский препарат «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, поскольку двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов. 1 мая в Индию доставили первую партию российской вакцины. По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз. РФ также отправила в Индию экстренную гуманитарную помощь.



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