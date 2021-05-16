Российские ученые планирую расшифровать геном дрожжей для изготовления вина

Российские учёные из Севастопольского государственного университета, совместно с НИЦ «Курчатовский институт», планируют расшифровать геном диких дрожжей для изготовления отечественного вина. Это поможет избавиться от импорта составляющих.

В настоящее время вино в Крыму производится с использованием особых дрожжей, закупаемых за пределами России. Эти вещества позволяют довести брожение до нужного состояния и добиться правильного вкуса, исключая возможные риски. При обычном брожении с использованием диких дрожжей, процесс может прерваться и тогда вино получится недостаточно терпким и чересчур сладким на вкус. Заведующий учебно-научным полигоном виноградарства СевГУ Андрей Кузьмин объяснил, что сейчас перед учёными стоит задача по выведению генома дрожжей для патента, который после будет использоваться повсеместно на территории России.

Выведение генома позволит винодельням в Крыму беспрепятственно использовать те сорта винограда, которые растут только на территории полуострова (автохтонные сорта). Впоследствии это позволит производить уникальные вина, включая «Вдова Клико» и «Моэт э Шадон». Именно они ценятся во всём мире, так как первым виноделам удалось изобрести уникальный рецепт дрожжей, но для их создания требуется закупать материалы за рубежом. Если удастся воссоздать рецепт в лаборатории, то появится возможность производить вина без необходимости импорта.

Источник: klops.ru