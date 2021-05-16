Замороженный отвар ромашки и никакого переутомления: секреты красоты Натальи Ионовой

Некогда бунтарка и хулиганка, а сегодня певица Глюкоза (Наталья Ионова-Чистякова) является воплощением женственности и элегантности. Глядя на эту молодую девушку, сложно поверить в то, что она является мамой двоих детей. Своими секретами красоты артистка делится с поклонницами.

«Красота идет изнутри»

Наталья убеждена в том, что красота внешняя зависит от состояния организма. Проще говоря, то, что человек ест, какой образ жизни ведет — все это отражается на его лице.

По этой причине Наталья старается не употреблять в пищу те продукты и особенно специи, которые могут спровоцировать дерматологические проблемы в виде высыпаний. Самые простые правила — это поменьше продуктов с добавками, меньше соли и по минимуму приправ. Иногда, конечно, можно позволить себе полакомиться чем-то вкусным, но запретным, но злоупотреблять ни в коем случае нельзя.

Также Наталья принимает специальные аминокислоты, которые способствуют выработке коллагена. Благодаря этому кожа остается такой же упругой и подтянутой, как в юности. Артистка принимает те аминокислоты, которые ей прописал врач.

Еще одно важное правило — это соблюдение питьевого режима. Дефицит жидкости в организме приводит к обезвоживанию кожи, из-за чего она становится более сухой, появляются предательские складки. Так что Наталья очень строго следит за потреблением жидкости, особенно летом, в жару.

Уход за кожей лица

Наталья очень много времени проводит на гастролях, а такая занятость сопряжена с частыми переездами, перемещениями в разных видах транспорта, с проживанием в гостиницах. Конечно, загруженный график не самым лучшим образом отражается на внешнем виде.

Но у Натальи есть настоящая «палочка-выручалочка», с помощью которой удается избавиться от следов усталости на лице — это тканевая увлажняющая маска. Данное средство в нескольких экземплярах у артистки всегда под рукой. Она умышленно чередует продукцию разных производителей, чтобы кожа не привыкала к одному и тому же бренду.

Есть еще одно средство, которое Наталья считает очень эффективным в плане ухода за кожей лица. Она делает отвар ромашки, потом за ночь его замораживает, а утром протирает кубиками лицо. Эта процедура уже стала неотъемлемой частью утренней рутины.

Летний уход

Наталье нравится загорать, однако она прекрасно осведомлена о том, что прямые солнечные лучи представляют опасность для здоровья. Плюс ко всему они обезвоживают и сушат кожу, поэтому летом артистка постоянно пользуется солнцезащитными кремами. Она обязательно носит головные уборы: чаще всего это шляпы с широкими полями.

Чтобы поры не забивались, в жаркую погоду Наталья по минимуму использует декоративную косметику. Она старается обходиться без макияжа, чтобы кожа отдыхала. Поэтому вместо пудры или тонального крема артистка наносит молочко с защитой от ультрафиолета.

Режим дня

Наталья признается, что стала просыпаться в одно и то же время и придерживаться определенного режима дня только во время самоизоляции. Вообще она сова: может подольше погулять, а вот просыпаться рано утром не любит. Эффективный бьюти-секрет от звезды — это никакого переутомления. Качественный сон обеспечивает и хорошее самочувствие, и хорошее настроение, поэтому необходимо всегда высыпаться.

Также Наталья считает, что необходимо баловать себя, чтобы повышать настроение. Ведь если человек счастлив, тогда он и выглядит привлекательно. Можно выбрать любое занятие по душе: шопинг с подругами, массаж, расслабляющую ванну. Все это помогает снять стресс. Любить себя – это еще один секрет красоты и молодости.

Спорт

Наталья ведет активный образ жизни и любит заниматься спортом. Она чередует силовые тренировки, пилатес, йогу.

По желанию певица выполняет упражнения утром или вечером. Если первый вариант, тогда перед тренировками Наталья обязательно завтракает, чтобы не заниматься спортом на голодный желудок. Во второй половине дня артистка может сделать растяжку.

Отношение к пластике

Наталья признается, что не осуждает тех людей, которые ложатся под нож пластического хирурга — это выбор человека. Сама артистка считает, что обращаться за помощью к медикам нужно только тогда, когда это действительно необходимо. Пока у артистки такой необходимости нет, но она не отрицает, что когда-нибудь может прибегнуть и к подобным методам.