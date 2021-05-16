 

Власти Усинска назвали объем разлива нефтесодержащей жидкости в Коми

16.05.2021, 6:00, Новости дня
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В результате аварии на нефтесборном коллекторе на территории Ненецкого автономного округа и Республики Коми на почву и в реку Колву попало 90 тонн нефтесодержащей жидкости, большая часть растеклась по поверхности, около 9 тонн вытекло в реку Колву, сообщила администрация Усинска Республики Коми.

«Как сообщили в пресс-службе «Лукойл-Коми», утечка произошла на расстоянии порядка 300 м от береговой линии реки Колвы. Поэтому основная часть нефтесодержащей жидкости – по предварительной оценке порядка 90 тонн – распространилась на почве, главным образом заняв естественную низину вблизи от места утечки. На суше утечка была оперативно локализована. Ведется зачистка территории, после чего на участке будет проведена техническая, а затем биологическая рекультивация», – говорится в сообщении муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В акваторию Колвы, также по предварительной оценке, попало порядка 9 тонн нефтесодержащей жидкости. Ее сбор с водной поверхности организован на семи рубежах реагирования. На всем протяжении участка осуществляется распыление высокоэффективных сорбентов, который собирается с поверхности реки при помощи боновых заграждений и вручную. Нефтепродукты, загрязненный лед и использованные сорбенты вывозятся на полигоны утилизации промотходов.

В состав вылившейся нефтесодержащей жидкости входит также вода (фракция до 80%), парафины и другие примеси, оказывающие меньшее воздействие на окружающую среду, уточнили в компании. В работах заняты уже более 230 сотрудников предприятия и специализированных подрядных организаций, свыше 70 единиц техники.

Напомним, 12 мая власти Усинска объявили на территории муниципалитета режим чрезвычайной ситуации из-за обнаружении радужной пленки на поверхности реки Колвы в 130 километрах от города Усинск в Коми.



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