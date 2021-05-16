 

При сходе поезда с рельсов в США произошла утечка соляной кислоты

16.05.2021, 5:54, Новости дня
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Утечка соляной кислоты произошла в субботу в результате схода поезда с рельсов в американском городе Альберт-Ли, штат Миннесота, сообщило местное подразделение телеканала CBS со ссылкой на железнодорожную компанию Union Pacific.

«Примерно в 13.45 (21.45 мск) около 28 вагонов поезда компании Union Pacific сошли с рельсов <…> в Альберт-Ли. Персонал поезда не пострадал, причины инцидента выясняются», – приводит текст заявления компании ТАСС.

Как сообщили телеканалу власти города, в сошедших с рельсов вагонах перевозилась соляная кислота, после аварии произошла утечка вещества. Полиция призвала население не приближаться к месту происшествия.

Напомним, 4 апреля режим чрезвычайного положения объявили в округе Манати американского штата Флорида из-за угрозы разлива химикатов на бывшем фосфатном предприятии. Кроме того, в августе 2015 года утечка серной кислоты привела к эвакуации жителей города Терре Хот (штат Индиана) на северо-востоке США.



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