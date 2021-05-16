Полчища жирных крыш

Куда уходят миллиарды, собранные на капремонт. Расследование «Новой» на примере Московской области.

В 2012 году в платежках россиян за жилищно-коммунальные услуги появилась новая строка — «капитальный ремонт». Оплачивать его должны жители многоквартирных домов. Плату устанавливают региональные власти:

в Москве в 2021 году минимальный взнос составил 19,52 рубля с квадратного метра,

в Ленинградской области 8,24 рубля,

в Екатеринбурге — 10,11 рубля.

Ежегодно на счета региональных Фондов капитального ремонта (ФКР) поступают десятки и сотни млрд рублей:

в 2013 году — 97 млрд,

в 2016-м — 142 млрд,

в 2020 году — 150 млрд рублей.

Однако далеко не всегда эти деньги тратятся по назначению.

В начале апреля контрольно-счетная палата (КСП) Санкт-Петербурга заявила, что городской Фонд капремонта с нарушениями потратил 1,4 млрд рублей: в частности, израсходовал собранные с петербуржцев деньги на премии, аренду офиса по завышенной цене и внештатных юристов.

В 2018 году в Кирове прокуратура обнаружила у местного ФКР нецелевые расходы на сумму 2,4 млрд рублей. В том же 2018 году Генеральная прокуратура выявила 12 700 нарушений в сфере капремонта, заявив о возбуждении 105 уголовных дел.

«Новая газета» изучила крупнейший рынок капитального ремонта в РФ — Подмосковный. Расходы Московского областного ФКР — более 20 млрд рублей в год. Мы собрали показания предпринимателей и получили документы, раскрывающие схемы работы с подрядчиками и схемы хищения денег, которые жители области платят за ремонт своих домов.

Часть 1. Просто добавь подъезд

Предприниматель Иван Молодцов перебирает в компьютере сметы, таблицы с переводами денег и свои заявления в правоохранительные органы. Молодцов — свидетель по уголовному делу о растрате 27 млн рублей Фонда капремонта Московской области (ФКР).

В 2014–2015 годах он — главный инженер по технадзору Фонда капремонта МО, затем — бизнесмен, субподрядчик на ремонте многоквартирных домов в Химках и Мытищах. В 2018 году он стал одним из генеральных подрядчиков подмосковного ФКР.

А 20 марта 2021 года Молодцов прислал в редакцию письмо:

ИЗ ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ «НОВОЙ ГАЗЕТЫ»

«В ФКР Московской области на протяжении нескольких лет отрабатывается схема по хищению средств через «своих» подрядчиков.

В предыдущие годы я работал с ФКР, систему знаю досконально. Все финансовые и исполнительные документы заносятся в электронную программу «Автоматизированная система управления».

Имея доступ к этим документам, я скачал, проанализировал и систематизировал полученную информацию. На сегодняшний день располагаю документами о крупнейших аферах и хищениях в Фонде капремонта Московской области».

Иван Молодцов. Фото: Анна Жаворонкова / «Новая газета»

Признаки без преступления

— Схемы хищений денег Фонда поразительно просты, — рассказывает Молодцов под запись. — Например, в акты вписываются работы, которые на деле никто не выполнял. Классика — написать в документах, что для ремонта устанавливались строительные леса: их же все равно перед приемкой разбирают. Или завысить объемы работ. Конкретный пример: Мытищи, Новомытищинский проспект, дом 39, корпус 1. Девятиэтажное здание, шесть подъездов. В проекте ремонта фасада, который был произведен в 2019 году, говорится, что работы по утеплению выполнены на площади 6962 квадратных метра. Я прихожу к этому дому, измеряю, и оказывается, что он на 2466 квадратных метров меньше. Приписали больше трех подъездов.

Молодцов не скрывает: он разбирался с ремонтом дома на Новомытищинском проспекте, потому что проводившие работы компании — ООО «Фибробетон», связанное с семьей бизнесмена Дмитрия Чалого (крупнейший генподрядчик Фонда капремонта Московской области, больше 50% подрядов), и ООО «Прайд», связанное с семьей бывшего заместителя Молодцова Александра Яблонского, — фактически, как он полагает, выдавили его с рынка.

— Обнаружив завышение объемов работ, я подал заявление в управление экономической безопасности ГУ МВД по Московской области. Из ГУ МВД мое письмо спустили в полицию Мытищ, а оттуда пришел весьма показательный отказ в возбуждении уголовного дела.

В документе за подписью врио начальника ОЭБиПК «Мытищинское» Владимира Аждера говорится:

ЦИТАТА

Из ответа отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОЭБиПК) Мытищ

— «Из материала проверки следует, что представитель субподрядной организации ООО «Прайд» Яблонский А.В. подготовил от имени заказчика ООО «Фибробетон», фактическим руководителем которого является Чалый Дмитрий, акты приемки выполненных работ, включив в них фактически не выполненные работы и работы с завышенными объемами».

— «Яблонский беспрепятственно подписал указанные документы у сотрудников управления технадзора и отправил их от имени ООО «Фибробетон» в Фонд капитального ремонта. На основании предоставленных документов Фонд капитального ремонта Московской области необоснованно произвел оплату в адрес ООО «Фибробетон» 14 825 709,89 рубля за фактически невыполненные работы».

— «Таким образом, в действиях представителя ООО «Прайд» Яблонского А.В. и руководства ряда аффилированных компаний «Мультисистема», ООО «Фибробетон» в лице Чалого Дмитрия могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ («Мошенничество»)»

В ходе проверки полицейские также получили объяснения сотрудника технадзора Гончарова, чья подпись стоит под документами о приеме работ. Он заявил, что акт с завышенными объемами не подписывал, а напротив — исключил из него выдуманные работы, после чего подписал документ с реальными объемами и совсем другой суммой — 24 млн рублей вместо 39 млн.

Впоследствии подделку подписи Гончарова под актом на 39 млн рублей подтвердит экспертиза.

О подделке своих подписей в актах приема работ заявили и представитель администрации Мытищ Марина Петухова, и бывший начальник городского отдела ЖКХ Александр Черняев.

Технико-криминалистическое исследование выявило, что стоявшие в документах печати технадзора — также были поддельными.

Во время обыска в офисе «Фибробетона» полицейские нашли печати семи организаций, в том числе — экспертных.

Работы по капитальному ремонту фасада дома. Фото: Александр Рюмин / ТАСС

— В офисе Дмитрия Чалого в бизнес-центре «Прииск» в Москве работает сметчик Сергей Морошкин. Я его давно и хорошо знаю. Но вот передо мной заключение о проверке сметной документации дома № 4 по улице Панфилова в Химках. Оно выполнено государственным учреждением «Ярославская государственная строительная экспертиза». И в нем говорится, что Морошкин — сотрудник не «Фибробетона», а именно «Ярославской госстройэкспертизы». Должность — эксперт отдела ценообразования и сметного нормирования. Как получилось, что государственный эксперт сидит в офисе частной организации?

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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