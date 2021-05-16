 

Почему прививки не помогли: в самой вакцинированной стране мира резко выросло число заражений COVID-19

16.05.2021, 5:02, Разное
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Мальдивы и Сейшелы – это не только райские места нашей планеты, но еще и самые вакцинированные территории. ВОЗ высоко оценила их усилия, касательно противопандемийных мер и возобновления туризма. Однако сейчас ситуация обернулась не в самую лучшую сторону.

Резкий прирост заболеваемости

С недавних пор статистика заражаемости вновь начала расти. Месяц назад в сутки на всех Мальдивах фиксировалось примерно по 95 заболевших, а на сегодняшний момент данный показатель варьируется от 1200 до 1600. Аналогичная ситуация наблюдается и на Сейшелах.

Это вызывает тревогу, поскольку больший процент населения данных государств привит. В рамках вакцинации использовались препараты Bloomberg, Sinopharm и Covishield.

На данный момент ВОЗ пытается разобраться с причинами такого всплеска.

Приняты ли какие-либо меры?

И Мальдивы, и Сейшелы решили действовать строго. Вот несколько принятых мер:

Школы закрыты.Ввели вечерний комендантский час.Закрыли правительственные учреждения.Запретили сборища большого количества людей, даже если все они – члены одной семьи.

Однако вот парадокс, который наблюдается практически везде: несмотря на такую тревожную ситуацию, Сейшелы и Мальдивы продолжают принимать туристов, поскольку зависимы от них. К тому же сейчас начинается жаркий сезон, в который многие люди берут себе отпуска и отправляются в путешествие.

Может, статистика выросла из-за туристов?

Этот логичный вопрос наверняка возникает у каждого человека. В страну постоянно приезжают люди из других стран – было бы опрометчиво предполагать, что такой поток никак не отразится на эпидемиологической ситуации.

Тем более ситуация не особо контролируется (что возмутительно). Например, недавно у российских туристов, отдыхавших на Мальдивах, обнаружили COVID-19 (тест оказался положительным), так они устроили побег, поскольку их даже отказались везти в аэропорт. Почему никого не проверяют заранее, пускают в страну, а потом удивляются приросту заболевания?

Более того, до какого-то времени Сейшелы и Мальдивы были полностью открыты для посещения – туда могли приехать даже люди из стран, где развиваются опасные штаммы. Зачастую не требовалось ни свидетельства о прививке, ни теста на COVID-19, ни чего-либо еще. Странно в таких условиях удивляться возросшей статистике.

Сейчас, конечно, государства будут внимательнее относиться к этому вопросу и начнут пускать не всех. А еще им предстоит пережить вмешательство ВОЗ, специалисты которой решительно намерены выяснить, почему наблюдается такой рост показателей в странах, где большинство населения привито вакциной.



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