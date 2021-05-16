Мужчин много – счастья мало: почему красотке Анне Самохиной так не везло в любви

Анна Самохина была одной из самых сексуальных актрис своей эпохи, была телеведущей и лицом перестроечного кинематографа. От одного взгляда этой актрисы мужчины мгновенно теряли голову. Вот только ни один из избранников не смог надолго задержаться в ее жизни. Она заряжала окружающих оптимизмом и энергией, но всегда отмечала, что одной намного комфортнее.

Герман Волгин

Первая любовь настигла будущую актрису еще в старших классах. Однако родители будущего хоккеиста были против и сделали так, чтобы они расстались. От “слишком распущенной Подгорной” Герман был отправлен в Москву.

Позже актриса вспоминала: “Больше я его никогда не видела. Жуткие были страдания, слезы…”

Расставание стало одним из весомых аргументов в пользу покорения театральных подмостков. Анна решила, что станет звездой. Пусть они (родители Германа) пожалеют. После окончания школы и выпускного Анна уехала в Ярославль, где поступила в театральное училище.

Александр Самохин

Будучи влюбчивой и очень впечатлительной девушкой, уже на втором курсе Подгорная вышла замуж за однокурсника и взяла фамилию супруга – ту самую, которую узнает вся страна.

Спустя 4 года карьеру пришлось прервать из-за беременности. Это время было для Анны очень тяжелым: она впала в депрессию. После рождения дочери Саши с Александром Самохина прожила еще 11 лет, и в середине 90-х пара развелась. Причиной стали разные темпераменты, размер заработка и… ее измены.

Арнис Лицитис

Роковую красавицу на роль Мерседес для фильма “Узник замка Иф” Юнгвальд-Хилькевич искал по всей стране. Однажды коллега Самохиной по ТЮЗу, которого уже утвердили на одну из ролей, предложил режиссеру прослушать Анну.

На пробах она так страстно произнесла нужный монолог, что Георгий Эмильевич остался доволен. Позже он вспоминал, что на съемках она влюбилась в кого-то из актеров, но подробностей не раскрыл.

Самохина полностью отдалась своей роли, и результаты ее труда не заставили себя долго ждать. В красавицу Мерседес влюбилась вся страна, и вполне естественно, что поклонников было намного больше, чем поклонниц.

Арнис Лицитис был тем самым актером, о котором упоминал в своих воспоминаниях Юнгвальд-Хилькевич. Латышский актер был на 17 лет старше и женат. Роман быстро закончился, так как Лицитис был не готов бросить семью и жениться на Анне, у которой на тот момент уже была дочь.

Александр знал об этом романе, но простил супругу. Правда, вскоре их семейной жизни пришел конец. Они развелись, но остались в приятельских отношениях.

Два Димы

Одной актриса была недолго. С питерским ресторатором Коноровым она познакомилась случайно. Немного повстречавшись, Дмитрий и Анна решили узаконить свои отношения. Самохина помогла супругу вывести бизнес на новый уровень, а он в знак благодарности открыл студию “Диапазон”, устроив любимую на должность художественного руководителя.

Брак просуществовал ровно 7 лет. Коноров страшно ревновал жену, а вскоре и вовсе завел любовницу. Анна подала на развод.

Любовь со вторым Димой случилась, когда она работала в качестве певицы в ресторане бывшего супруга. Нагиев тогда был успешным диджеем. Анна и Дмитрий много времени проводили вместе: готовили новый проект, гастролировали. Об их романе знали многие. Отношения продлились недолго: оба в итоге решили остаться со своими супругами.

Евгений Федоров

С сотрудником таможни она так же, как и с Нагиевым, познакомилась в ресторане. Федорову Анна позвонила сама, как только официально развелась с Коноровым.

От спокойной жизни и трогательной заботы со стороны Евгения Самохина буквально расцвела. Но долгожданное счастье продлилось всего 5 лет. Анна захотела свободы и решила поставить в этих отношениях точку.

Константин Кулешов

О своем последнем романе актриса никогда не рассказывала. Театральный продюсер был на 12 лет младше и с юности был влюблен в Самохину. Когда представился шанс, признался в чувствах.

Константин был рядом до самых последних дней ее жизни. Анна Владленовна скончалась от онкологии в феврале 2010 года.