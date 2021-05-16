 

Дзюба стал многодетным отцом

16.05.2021, 4:58, Новости дня
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В семье капитана сборной РФ по футболу, футболиста «Зенита» Артема Дзюбы родился третий сын. Малыша назвали Александром.

Футболист петербургского «Зенита» и капитан сборной РФ Артем Дзюба стал многодетным отцом, сообщается на официальном сайте действующих чемпионов страны.

Супруга Дзюбы Кристина родила 32-летнему нападающему третьего сына. Малыша (вес – 4250 граммов, рост – 56 сантиметров) назвали Александром.  У Дзюбы также еще есть сыновья Никита и Максим.

Ранее нападающий сборной РФ по футболу Артем Дзюба был признан болельщиками главным открытием первых матчей отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.



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