Дзюба стал многодетным отцом

В семье капитана сборной РФ по футболу, футболиста «Зенита» Артема Дзюбы родился третий сын. Малыша назвали Александром.

Футболист петербургского «Зенита» и капитан сборной РФ Артем Дзюба стал многодетным отцом, сообщается на официальном сайте действующих чемпионов страны.

Супруга Дзюбы Кристина родила 32-летнему нападающему третьего сына. Малыша (вес – 4250 граммов, рост – 56 сантиметров) назвали Александром. У Дзюбы также еще есть сыновья Никита и Максим.

Ранее нападающий сборной РФ по футболу Артем Дзюба был признан болельщиками главным открытием первых матчей отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.