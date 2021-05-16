Соловьев сыронизировал по поводу возмущения НАТО

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16.05.2021, 4:58, Новости дня
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Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс «не может принять, когда нарушается международное право».

«Нет. Не так. Должно быть так: НАТО не может принять нарушение международного права, если, конечно, это международное право не нарушается самой НАТО», – написал Соловьев в своем Telegram.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на онлайн-дискуссии в рамках ежегодной германской религиозной конференции, заявил, что НАТО сохраняет готовность к диалогу с Россией, но при этом выступает за сохранение экономического давления на Москву.

«НАТО не хочет новой холодной войны или гонки вооружений, но мы не можем принять, когда нарушается международное право», – отметил он.

Напомним, полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева в Донбассе. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.

Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности РФ в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны РФ встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.



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