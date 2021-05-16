Украсят помещение и очистят воздух от токсинов: лучшие комнатные растения

Растения работают намного лучше, чем любой фильтр. Они помогают очистить воздух от токсических веществ, а также делают его свежим и чистым. Кроме того, комнатные растения служат в качестве декорации дома и помогают поднять настроение, особенно в унылые пасмурные дни. Вот несколько советов относительно того, как выбрать растения, а также какую пользу они приносят.

Научные исследования

Согласно проведенным исследованиям, чтобы сделать воздух в доме чище, нужно правильно выбрать растения, которые будут насыщать помещение кислородом.

Было обозначено несколько комнатных цветов, которые при слабом освещении способны улучшать качество воздуха в помещении, а также удалять вредные токсины, в частности, такие как формальдегид, бензол, ксилол и трихлорэтилен.

Среди наиболее полезных растений нужно выделить такие:

бамбуковая пальма;английский плющ;алоэ;банан;фикус;гербера Дейзи;филодендрон.

Ученые смогли установить, что эти растения обладают способностью корней, листьев и почвенных микроорганизмов удалять вредные газы из воздуха в помещении.

Неприхотливость ухода

Комнатные растения способны не только выводить токсические вещества из окружающей среды и очищать воздух, но также они отличаются неприхотливостью ухода. Они не требовательны к условиям выращивания, уровню освещения, поливу, а также периодичности внесения подкормок. Они отлично подойдут даже для начинающих садоводов.

Каждое из перечисленных здесь растений заслуживает особого внимания, так как оно продемонстрировало:

способность к очищению воздуха в помещении и устранению основных загрязнителей;нетоксичность для животных и людей;возможность легкого выращивания в домашних условиях.

Однако, несмотря на то что эти цветы являются нетоксичными, их нельзя потреблять в пищу, так как они могут вызвать такие реакции как расстройство желудка, тошнота и боли в области ЖКТ. Именно поэтому, нужно наблюдать за животными и детьми, чтобы они случайно не съели листья растений.

Бамбуковая пальма

Бамбуковая или тростниковая пальма в природных условиях растет в Центральной Америке и Мексике, так как именно там воздух влажный, а солнце светит ярко. Это популярное комнатное растение, которое очищает воздух от вредных веществ, а также совершенно не токсично для домашних животных.

Бамбуковая пальма имеет красивые зеленые листья и коричневые волокнистые стебли. Кроме того, периодически растение цветет и имеет красивые желтые цветки. Пальма отличается выносливостью, а также простотой ухода. Она хорошо произрастает в условиях низкой освещенности, однако довольно неплохо чувствует себя и при более ярком свете, но только если он непрямой.

Пальмы любят влажную, но не слишком мокрую почву. Нужно убедиться в том, что в горшке есть дренажные отверстия, чтобы вода не застаивалась. В дополнение полива у корней, нужно часто опрыскивать пальмовые листья. Это позволит поддерживать оптимальный уровень влажности, а также предоставит защиту от паутинного клеща.

Если на листьях появляются коричневые пятна, то нужно увеличить полив. Если листья желтеют, то требуется уменьшить полив или же убрать растение подальше от солнечных лучей. Обесцвечивание может указывать на заражение клещами.

Если на пальме появились мелкие насекомые, то нужно убрать их, используя для этого пылесос. Можно также периодически протирать листья тряпочкой. Если на растении появился паутинный клещ, то нужно использовать инсектициды для его уничтожения.

Гербера Дейзи

Герберы родом из Южной Африки, где царит жаркий и сухой климат. Это растение совершенно нетоксично для животных и людей. Этот цветок, который по внешнему виду напоминает ромашку с зелеными лопастными листьями можно выращивать как на приусадебном участке, так и дома. Герберы в основном цветут с конца лета и до осени.

Герберы достаточно хорошо переносят слабое освещение, однако им также требуется несколько часов утреннего солнечного света. Этому растению нужно достаточно влаги, чтобы корни не пересыхали.

Следует проводить полив до тех пор, пока из дренажных отверстий не потечет вода. Но если наблюдается высокий уровень влажности, то гербера становится восприимчивой к плесени, клещам и корневой гнили. Не стоит опрыскивать это растение.

Хлорофитум

Хлорофитум отличается красивой пестрой зелено-белой листвой, напоминающей по своему внешнему виду декоративную траву. Это растение красиво смотрится в подвесном горшке из макраме. Хлорофитум происходит из Южной Африки, где воздух сухой и жаркий. Оно способствует очищению воздуха от токсических веществ, а также совершенно нетоксично для домашних животных и людей.

Хлорофитум может нормально переносить слабое освещение, но особенно хорошо себя чувствует при ярком непрямом солнечном свете. Растение нуждается в минимальном количестве воды, и хотя влажность не так важна для его роста, нужно периодически обрызгивать листья из пульверизатора.

Хлорофитум хорошо переносит пересадку. Кроме того, «материнские растения» выпускают стебли с белыми цветами, которые впоследствии становятся крошечными растениями.

Если вы заметили коричневые листья, то это значит, что полив у вас недостаточный. Если же вы слишком часто и много поливаете холорофитум, то листья и корни могут стать мягкими. В таком случае, нужно заменить почву. В качестве альтернативы, можно отрезать здоровую часть корневой системы и посадить в новый горшок.

Гемиграфис

Фиолетовый гемиграфис, также известный как красный плющ, имеет пестрые зубчатые листья, серебристо-зеленые сверху и пурпурные снизу. Это растение способствует очищению воздуха в доме, а также оно совершенно нетоксично для животных и людей.

Родом гемиграфис из Азии и предпочитает произрастать во влажных условиях с достаточным количеством солнечного света. При слабом освещении его листья становятся слабыми и блеклыми.

Чтобы почва оставалась влажной, нужно проводить частый полив, а для повышения влажности требуется проведение опрыскивания. Растение быстро растет в длину. Чтобы оно выглядело более густым, нужно регулярно проводить обрезку.

Гемиграфис может поражать белокрылка или другие вредители. Если появились обесцвеченные или искаженные листья, нужно оборвать их и выбросить. Затем промыть растение под струей воды, чтобы уничтожить насекомых.

Хойя

Это красивое пестролистое восковое растение произрастает в Австралии и Азии. Оно имеет висячие стебли восковых зеленых листьев и ароматные розово-белые цветки. Это вечнозеленое вьющееся растение.

Хойя улучшает качество воздуха в доме, а также совершенно не токсична для животных и людей. Этому растению требуется несколько часов непрямого яркого солнечного света ежедневно. Период цветения может быть различным, поэтому, не стоит трогать горшок после появления бутонов.

Полив требуется при высыхании почвы, а также нужно проводить регулярное опрыскивание цветка. Если листья теряют свой яркий красивый цвет, то это может указывать на недостаток питательных веществ или присутствие вредных насекомых. В период цветения растению требуется больше воды.

Проведение подкормок

Помимо воды, света и борьбы с вредными насекомыми, растениям требуются питательные вещества, именно поэтому нужно периодически вносить подкормки. Особенно это требуется в период роста растений.

Чтобы цветы получали требуемые витамины и минералы, стоит выбрать для себя универсальное органическое удобрение медленного действия. Применять их нужно в соответствии с инструкцией на упаковке.

Как выбрать растение?

При выборе растения для дома, нужно посетить питомник или оранжерею, чтобы быть уверенным в том, что вы приобретаете здоровый и крепкий цветок.

Если вы не уверены в своем выборе, то стоит предварительно проконсультироваться с профессиональными садоводами.