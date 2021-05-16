Секреты нанесения макияжа: прячем второй подбородок и еще несколько трюков

Макияж может стать намного эффектнее, если включить в процесс технику контуринга. Нехитрые секреты помогают скрыть недостатки и при этом подчеркнуть преимущества лица. С помощью уловок света и тени можно не только визуально сузить лицо, но даже детально проработать на нем красивые скулы.

Двойной подбородок

С проблемой второго подбородка сталкивались разные женщины, начиная от обладательниц пышных форм и заканчивая теми, у кого начался преждевременный процесс старения кожи. Эта зона считается малоподвижной, поэтому кожа с возрастом начинает опускаться вниз, образуя на щеках некрасивые брыли, а на подбородке – еще один.

С помощью бронзера можно избавиться от этой проблемы и превратить недостаток в плюс. Бронзер нужно наносить на проблемную зону. Визуально игра тени поможет скрыть проблемный участок за счет его затемнения. Хотя это не решит проблему полностью, но макияж будет выглядеть существенно лучше.

Для достижения еще лучшего результата визажисты советуют чередовать бронзер с хайлайтером и светлыми оттенками консилера, чтобы получилось создать идеальное лицо. Простые примеры контуринга помогут правильно наносить средства.

Кисти и спонж

От выбора инструмента для работы зависит результат и то, насколько ярко пигмент будет проступать на коже. Даже качественной и дорогой косметикой при неправильном выборе кистей можно наставить пятен.

Визажисты советуют сначала нанести на лицо все элементы контуринга, чтобы зоны были симметричными и лицо выглядело естественно. После этого кремовые светлые текстуры лучше тушевать спонжиком, как и темные. Сначала нужно распределить по коже консилер, потом бронзатор.

Сухие текстуры более легкие в плане плотности, и их обязательно нужно наслаивать. Для этого идеально подойдут синтетические кисти. С их помощью можно усилить оттенок или же максимально растушевать уже имеющийся.

Маленькие хитрости

В контуринге обязательно должен быть хайлайтер, ведь это ключевой элемент техники. Продукт помогает высветлить отдельные зоны на лице, сделать взгляд свежее и аккуратно вздернуть носик.

Хайлайтер наносится на финишном этапе контуринга специальной веерной кистью. Она помогает шлифовать лицо, а не вбивать в кожу блестящие хлопья. Не стоит перебарщивать с этим продуктом, нужно подобрать себе оттенок, подходящий на каждый день. Хайлайтер наносится на зону выше скул, во внутренние уголки глаз, обязательно под бровь и также на контур верхней губы, визуально делая ее больше.

Если нужно добиться мягкого перехода между румянами и скульптором, нужно смешивать их, нанося друг на друга. Но делать это постепенно, чтобы не получилось пятен. Консилер нужно наносить на те места, которые нужно визуально сделать немного больше или подчеркнуть их. В зависимости от типа лица средство можно наносить не только под глаза, но и на подбородок, спинку носа и лоб.

Скульптором затемняют крылья носа, делая его таким образом визуально меньше. Носогубные складки также можно уменьшить с помощью темного пигмента. Достаточно нанести и растушевать его на этой зоне.