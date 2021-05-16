Хинштейн оценил возможность ограничения работы WhatsApp в РФ

Технически ограничить работу WhatsApp в РФ возможно, но с точки зрения принятия сущностного решения это вопрос широкого обсуждения, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Технически, думаю, что сделать это (ограничить работу мессенджера в РФ – Прим. ВЗГЛЯД) возможно, но с точки зрения принятия сущностного решения это вопрос широкого обсуждения», – цитирует РИА «Новости» политика.

По словам Хинштейна, изменения в политике WhatsApp противоречат российскому законодательству, поскольку персональные данные являются неотъемлемой собственностью их обладателя, и возможность их передачи третьим и более лицам без согласия самого лица невозможно.

«Мы обсудим с Роскомнадзором как регулятором в этой сфере, каковы могут быть меры реагирования со стороны РФ и какова будет официальная оценка. Если для этого потребуется обращение в Роскомнадзор, то, конечно, мы его подготовим», – сообщил он.

Ранее WhatsApp сообщал, что пользователи, которые до 15 мая не примут новые правила мессенджера, смогут пользоваться приложением только в ограниченном режиме, из опций останутся только звонки и уведомления.

Представитель сервиса также сообщил, что WhatsApp постепенно начнет отключать доступ к звонкам, сообщениям и уведомлениям для тех, кто не примет новые правила безопасности мессенджера.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков объяснил газете ВЗГЛЯД, почему россиянам стоит отказаться от использования WhatsApp.