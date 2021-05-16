Подарок российского болельщика растрогал шведского тренера

Российский болельщик растрогал шведского тренера Пера Юханссона подарком. После матча полуфинала чемпионата РФ по гандболу между командами «Астраханочка» и «Ростов-Дон» он вручил ему сырую рыбу и бутылку водки.

«Россия, конечно, во многих отношениях совершенно особенная страна. Но когда пожилой болельщик из Ростова-на-Дону после матча в знак благодарности вручил мне это, я был растроган до слез», – написал тренер на своей странице в Twitter.

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— Per Johansson (@globe099) May 6, 2021

В свою очередь подписчики тренера также отреагировали на его эмоции, отметив, что «в РФ классные фанаты», информирует «ИноСМИ».

«Прекрасный способ отблагодарить», – написал Anders Wiberg.

«Пакет рыбы – не худший подарок!», – считает henkegolla.

«Хорошая благодарность тому, кто дарит радость и энтузиазм. Такой и должна быть болельщицкая культура», – отметил Fredrik Ludl.

«Вот ты счастливчик!», – добавил lars ohlsson.

Напомним, по данным ВЦИОМ, более половины (56%) россиян занимаются спортом. Наиболее популярными видами спорта стали бег, легкая атлетика, спортивная ходьба (36%) и фитнес (25%).