Подарок российского болельщика растрогал шведского тренера
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Российский болельщик растрогал шведского тренера Пера Юханссона подарком. После матча полуфинала чемпионата РФ по гандболу между командами «Астраханочка» и «Ростов-Дон» он вручил ему сырую рыбу и бутылку водки.
«Россия, конечно, во многих отношениях совершенно особенная страна. Но когда пожилой болельщик из Ростова-на-Дону после матча в знак благодарности вручил мне это, я был растроган до слез», – написал тренер на своей странице в Twitter.
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— Per Johansson (@globe099) May 6, 2021
В свою очередь подписчики тренера также отреагировали на его эмоции, отметив, что «в РФ классные фанаты», информирует «ИноСМИ».
«Прекрасный способ отблагодарить», – написал Anders Wiberg.
«Пакет рыбы – не худший подарок!», – считает henkegolla.
«Хорошая благодарность тому, кто дарит радость и энтузиазм. Такой и должна быть болельщицкая культура», – отметил Fredrik Ludl.
«Вот ты счастливчик!», – добавил lars ohlsson.
Напомним, по данным ВЦИОМ, более половины (56%) россиян занимаются спортом. Наиболее популярными видами спорта стали бег, легкая атлетика, спортивная ходьба (36%) и фитнес (25%).
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