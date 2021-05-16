Мачеревич – хакерская атака обнажила уязвимость США перед лицом России

Соединённые Штаты решили занять чёткую позицию в отношении «российского империализма», и это стало «чем-то неожиданным» для Москвы, уверен бывший глава Министерства национальной обороны Польши Антони Мачеревич. Ответом, по его словам, стала концентрация боевой техники у границ Украины, а также недавняя хакерская атака на компанию Colonial Pipeline, обнажившая уязвимые стороны США.



Facebook

«Международный аспект кажется очень динамичным, но при этом он чреват обострением международного конфликта в глобальном масштабе. Нет сомнений в том, что Соединённые Штаты решили занять чёткую позицию как в отношении российского империализма, так и в плане российско-китайского союза, который справедливо приравнивается к огромной угрозе. Решительная позиция команды президента Джо Байдена, которая стала чем-то неожиданным для России, вызвала очень агрессивное контрнаступление с российской стороны. Мы должны указать на конкретные вопросы, а именно усиленные атаки на Украину. Скопление десятков тысяч солдат на российско-украинской границе, угроза новой атаки и усиление российской оккупации поставили США в крайне экстренное положение», — так охарактеризовал нынешнюю геополитическую ситуацию бывший глава Министерства национальной обороны Польши Антони Мачеревич.

В беседе с Radio Maryja он также затронул тему хакерской атаки на американскую компанию Colonial Pipeline. Он объяснил, что этот инцидент поднял на ноги всю восточную часть Соединённых Штатов, то есть ту, что в наибольшей мере выступает сторонником возможных переговоров с Россией и альянса с Германией и Францией. Эта часть США традиционно поддерживает демократов и президента Джо Байдена. «Она оказалась под огромной инфраструктурной угрозой из-за отключения электроэнергии, а в особенности нефти. Этот кризис показывает, насколько США уязвимы в плане атаки со стороны России», — пояснил он.

В качестве огнеопасной точки на карте мира он назвал ситуацию на Ближнем Востоке.

«Ближний Восток, который во времена правления Дональда Трампа был относительно спокоен, потому что его политика привела к серьёзному согласию между арабами и Израилем, сегодня накануне новой интифады. Следовательно, Соединённые Штаты будут по полной вовлечены в эту ситуацию. Открывается новый фронт, изменяя тем самым международную ситуацию», — резюмировал Антони Мачеревич.