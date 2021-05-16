«Неправильная» ориентация: благословение или освобождение?

Несмотря на демарш группы немецких католиков, Римско-католической церкви пока не грозит раскол по признаку отношения к ЛГБТ.

Фото: EPA-EFE

Радужные флаги на фасадах церквей не такая уж редкость в США и Западной Европе. Обычно так помечают себя протестантские конгрегации, которые хотят продемонстрировать «гостеприимство» ЛГБТ-людям. Однако в минувшие воскресенье и понедельник такие флаги «украсили» фасады примерно ста католических храмов в разных землях Германии. В стране, треть жителей которой составляют католики, в минувшие выходные проходила акция Liebe Gewinnt («Любовь побеждает»), в рамках которой протестантские пасторы и католические священники благословляли семейные пары вне зависимости от сексуальной ориентации. Акцию приурочили к 10 мая, когда по католическому календарю вспоминают праведного Ноя, построившего ковчег и спасшегося от Всемирного потопа. По окончании того самого потопа знаком завета Бога с Ноем и его потомством стала радуга, которую теперь изображают на своих флагах ЛГБТ-сообщества и которую пытаются запретить в РФ.

Официально в акции не участвовал ни один католический епископ, хотя сторонники легализации однополых союзов среди них есть. Открытую фронду Ватикану позволили себе лишь священники (всего около 200), 16 из которых даже подписали официальную петицию с требованием начать благословлять (но не венчать!) однополые союзы католиков. От них в очень мягкой форме отмежевался председатель Конференции католических епископов Германии епископ Лимбургский Георг Бетцинг, однако резко осуждать вольнодумцев не стал — любой намек на гомофобию считается теперь в Германии дурным тоном.

Консервативные католические группы накануне акции предупреждали об угрозе глобального раскола католицизма по линии отношения к ЛГБТ или, по крайней мере, о расколе внутри Католической церкви Германии. Об этом, например, говорил итальянский кардинал Руини, бывший глава Конференции католических епископов Италии. Благословение ЛГБТ-пар он назвал «утверждением людей в своих грехах», а Бог «не может благословить грех».

Тем не менее раскола не произошло и в обозримом будущем не произойдет:

16 или даже 200 священников — это капля в море, никак не влияющая на расклады в глобальном католицизме.

Всего в Германии служит около 13 000 католических священников, объединенных в 27 епархий. Католическая церковь Германии считается самой богатой в Европе, поскольку церковный налог в этой стране собирает государство и зарплаты приходских священников установлены на уровне 4–5 тысяч евро в месяц. По данным на декабрь 2019 г.,католиками назвали себя 22,6 млн немцев, что превышает 27% населения Германии. Оплотом католицизма является крайний запад и юг страны — в основном, консервативная Бавария. Там к акции Liebe Gewinnt присоединился лишь один приход (в Мюнхене), который при этом усиленно охраняла полиция.

О недопустимости благословения ЛГБТ-пар официально заявила еще 15 марта ватиканская Конгрегация вероучения) Она рассчитывала на то, что сработает католический (на самом деле — еще древнеримский) принцип Roma locuta — causa finita («Рим высказался — дело закрыто»). Аргументация Конгрегации выдержана в духе латинской схоластики: «Необходимо, чтобы предмет благословения был объективно и достоверно упорядочен к принятию и проявлению благодати в соответствии с замыслами Бога, вписанными в творение и всецело явленными Иисусом Христом… По этой причине недопустимо благословлять такие отношения или партнерства, в том числе стабильные, которые подразумевают сексуальную практику вне брака… Нет никаких оснований для того, чтобы уподоблять однополый союз замыслу Бога о браке и семье или проводить между ними аналогию». При этом — не вступая в конфликт с законами большинства западных стран — Конгрегация оговаривается: «Запрещение благословений однополых союзов не следует считать проявлением несправедливости и дискриминации». Более того, в заключении документа даже цитируется фраза далекого от схоластики папы Франциска, произнесенная 2 декабря прошлого года: Бог «принимает нас такими, как мы есть, но никогда не оставляет нас такими, как мы есть».

Папа Фрациск. Фото: EPA-EFE

О том, что нынешний понтифик периодически посылает гомосексуалам разные знаки своих симпатий и сочувствия, «Новая» уже писала. Так, в документальном фильме живущего в США российского режиссера Евгения Афинеевского «Франциск» звучит фраза понтифика, которая стала скандальной, будучи вырванной из контекста: «Гомосексуалы имеют право на семью. Они дети Божьи… Никто не должен быть из-за этого несчастен». Однако далее из фильма становится ясно, что будущий понтифик (в момент произнесения этих слов он был еще архиепископом Буэнос-Айресским) говорит не более чем об усыновлении гомосексуалами детей, а не об их «вступлении в брак» и тем более не о венчании таких браков.

Благодаря схоластическому методу католическому богословию присуща удивительная гибкость, как правило, непонятная православным. Во всей красе эту гибкость продемострировал Второй Ватиканский собор (1962–1965 гг.), осудивший разные средневековые запреты и радикально реформировавший католическую церковь. Священник Ассоциации христианских евхаристических общин из Санкт-Петербурга Александр Хмелев выразил в беседе с «Новой» надежду, что дух реформ этого собора постепенно дойдет и до ЛГБТ-людей, то есть «произойдет переосмысление того, что уже устарело». «Немецкие католики достаточно прогресивны, —отмечает он. — Во всяком случае, урок с Мартином Лютером они выучили очень даже хорошо». Формально с точки зрения католического права каноничеким преступлением является лишь венчание гомосексуалов. В случае же с благословением дело выглядит очень запутанным: надо выяснять, какое намерение имел благословивший людей священник, благословлял он их вместе или по отдельности, рассматривал их просто как чад церкви или как пару и т.п.

А значит, Ватикан пропустит демарш своих немецких либералов мимо ушей.

А что же с православным ответом на «ЛГБТ-вызов»? В православном мире все гораздо более запутанно. С одной стороны, есть официальная и непоколебимая позиция: гомосексуальные отношения — грех, и они никогда не будут признаны браком. С другой стороны, на том уровне, где богословие соприкасается с естественными науками, постепенно вызревает понимание того, что сексуальная ориентация иногда бывает не результатом выбора развращенного человека, а детерминируется биологически. В Финляндии, где православная церковь является государственной, а законы уравнивают ЛГБТ-браки с классическими, православные вынуждены изобретать какой-то свой способ благословения «нетрадиционных» прихожан, благо их там пока совсем немного (вся Финляндская православная церковь насчитывает лишь около 50 тыс. человек). На фоне всего этого российское православие один за другим сотрясают «голубые скандалы», связанные с архиереями, монастырями или семинариями РПЦ, что само по себе свидетельствует как о масштабности явления, так и о его стигматизации и, как следствие, патологизации (если не сказать — криминализации). Но единственный ответ, которыйдает на вопрос о том, как с этим быть, православная аскетическая традиция, звучит примерно так: надо принять свою ориентацию как крест, не практиковать греховных отношений, а «преобразовать эрос» в благодатное состояние духовной любви и освобождения от страстей.

Александр Солдатов

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