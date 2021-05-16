Одиноким Тельцам может повезти на любовном фронте: гороскоп на неделю 17–23 мая для всех знаков зодиака

Даже те люди, которые не слишком верят предсказаниям звезд, признаются, что в начале каждого нового временного периода – недели, месяца, года – они заглядывают в гороскопы, чтобы узнать свое будущее. 17 мая начинается третья неделя мая, которая завершится 23 числа. Если вам интересно, как сложится этот период, изучите женский гороскоп для всех знаков зодиака.

Овен

Вы хотите испытать удачу и готовы рисковать? Тогда вы вступаете в самый подходящий период для этого в романтических отношениях, хотя можете решить, что лучше не торопить ситуацию.

Во вторник и среду звезды рекомендуют строить большие планы: от вас ждут, что инициатива будет исходить именно от вас. Вы обнаружите, что у вас намного больше общего с хорошо известным вам человеком, чем вы когда-то предполагали.

В конце недели вы можете испытать разочарование, но не стоит впадать в уныние. В эти выходные сделайте первый шаг, который прояснит ситуацию и повернет ее в вашу пользу.

Телец

Именно так должна начинаться каждая неделя. Понедельник преподнесет вам немало приятных сюрпризов. У вас откроются глаза на то, что прежде оставалось незамеченным. Возможно, одинокие Тельцы встретят свою половинку.

К середине недели вам понадобится отдых. Постарайтесь отключиться ото всех дел и посвятить время себе: займитесь йогой, медитацией. К концу недели у вас появятся новые перспективы и мощный потенциал. В четверг и пятницу вы достигнете взаимопонимания и гармонии с вашим любимым. В выходные не следует торопить события, ведь известно, что романтика не терпит суеты.

Близнецы

В понедельник вы можете оказаться втянутой в «перетягивание каната», но не позволяйте напряжению сдерживать вас. Чтобы сделать большой шаг, иногда важно оказаться первой.

Во вторник и среду может произойти что-то необычное. Ваша энергия и харизма привлечет человека, который попытается оказать на вас негативное влияние, но вы вовремя разоблачите его замыслы.

К концу недели вы почувствуете, что заботы о работе и карьере затмевают все остальное в вашей жизни, поэтому не удивляйтесь, если вы не будете, как прежде, учтивой и привлекательной для всех. В выходные прислушайтесь к совету друга.

Рак

Возможно, в понедельник вы будете немного разочарованы и обижены на кого-то из близких, но не позволяйте этому чувству спровоцировать ссору. В середине недели следует придерживаться рациональных, а не эмоциональных аргументов.

В четверг и пятницу, необходимо следовать своему сердцу и разуму, а интуиция подскажет вам верный путь. В эти выходные постарайтесь сдерживаться, чтобы не сказать того, о чем вскоре пожалеете. Это хорошее время, чтобы обдумать свои дальнейшие планы.

Лев

Вы знаете, чего хотите, и знаете, как можно это получить. В понедельник вы произведете хорошее впечатление, особенно если сможете сосредоточиться на том, чтобы дарить свою любовь, а не только получать.

Вторник и среда позволят вам проявить творческий подход к решению любых проблем. К концу недели вы будете вознаграждены за то, что не суетились и тщательно обдумывали каждый свой шаг и свои поступки. Возможно, в эти выходные вы узнаете что-то новое или познакомитесь с человеком, который вас заинтересует.

Дева

Даже в романтических отношениях иногда следует потрудиться. Но в понедельник вы можете ожидать, что ваша добросовестность и креативность окупятся. К середине недели постарайтесь проявить свои организационные способности – сейчас они вам понадобятся, чтобы помочь близкому человеку.

Четверг и пятница идеально подходят для развития отношений, но при условии, что вы позволите этому процессу развиваться естественным путем. В выходной можно расслабиться и отдохнуть в веселой компании. Наслаждайтесь своей энергией!

Весы

Если в начале недели вы почувствуете легкую подавленность, не расстраивайтесь. Вы близки к тому, чтобы преодолеть и решить старые проблемы. Сохраняйте позитив и двигайтесь дальше.

Во вторник и среду, возможно, вас ждет новая встреча. Ваш ум и покладистый характер, словно магнит, будут притягивать любовь и веселье. К концу недели старайтесь придерживаться своих планов и сведите к минимуму любые неожиданности в отношениях. В выходной сохраните баланс между эгоизмом и самоотверженностью.

Скорпион

Начните новую неделю решительно. Понедельник – отличный день для принятия обязательств и достижения договоренностей. Будьте готовы к встрече лицом к лицу с человеком из прошлого, но эта встреча не окажет влияния на вашу нынешнюю жизнь.

Однако имейте в виду, что к середине недели могут возникнуть проблемы, которые будут угрожать вашим гармоничным отношениям в семье. Зато четверг и пятница будут словно созданы для романтики. Если вы уже запланировали свидание при свечах, то это самое подходящее время.

Стрелец

С начала недели не теряйте времени и сразу проявите деловую активность. В понедельник вам надо быть откровенной, прямой и деловой, чтобы получить то, к чему вы стремитесь. Этой тактики следует придерживаться и в середине недели.

Окружающие могут придираться к каждому вашему слову. Наслаждайтесь беседой и постарайтесь взглянуть на вещи, с точки зрения оппонента. В четверг и пятницу не удивляйтесь, если вы будете почувствуете усталость и снижение деловой активности. Вам это может показаться довольно странным, но это вовсе не означает, что вы не сможете плодотворно работать.

Однако это говорит о том, что вам необходим отдых, поэтому в выходные отправляйтесь с любимым или друзьями на веселую вечеринку или уезжайте на природу, чтобы отдохнуть и душой, и телом.

Козерог

Вы любите, чтобы все в вашей жизни происходило строго в соответствии с вашим планом, не так ли? Рассчитывайте на счастливые и гармоничные отношения в начале недели, которые ничто не сможет нарушить. Ваши многочисленные поклонники будут соревноваться в желании угодить вам.

К середине недели ситуация может измениться, и она не будет казаться такой позитивной. Это заставит вас пересмотреть свой подход к отношениям. Действительно ли все ваши действия помогают достичь романтической цели? В четверг и пятницу побалуйте себя творчеством и найдите новые, желательно веселые и необычные способы донести до избранника свою точку зрения. Ваша чуткость и сострадание произведут должное впечатление. В эти выходные ищите безопасности и стабильности.

Водолей

Не позволяйте в начале недели разочарованию овладеть вами. Межличностные связи могут вызывать раздражение. В это время просто нужно затаиться и переждать, пока рассеются грозовые тучи. К счастью для вас, не за горами прилив энергии.

Во вторник и среду перед вашими чарами никто не устоит. Вы почувствуете приближение перемен, а ваша харизма поможет их приблизить. Ближе к выходным необходимо проявить осторожность, особенно если романтические отношения и финансы пересекаются. В выходные дни вы вернетесь к своему обычному образу жизни.

Рыбы

Вы хотите взять на себя инициативу в отношениях? Или вы были бы более счастливы подчиниться чьей-то воле? В понедельник вам необходимо определиться с этим вопросом. К счастью, ваша интуиция поможет принять правильное решение.

Ближе к середине недели вы поймаете себя на мысли, что мечтаете о будущем с дорогим вам человеком. Смело двигайтесь к своей цели. Это подходящее время для того, чтобы прояснить отношения и быть открытой для перемен.

Постарайтесь побаловать себя к концу недели и чем щедрее, тем лучше. В эти выходные ваши романтическое мировоззрение может показаться несколько туманным, но вам удастся разгадать любые загадки.