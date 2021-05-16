 

«Русские витязи» и «Стрижи» устроили масштабное авиашоу в Подмосковье

16.05.2021, 3:06, Новости дня
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В Подмосковной Кубинке в честь 30-летия пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» прошло масштабное авиашоу, сообщили в Минобороны России.

«Пилотажные группы «Беркуты», «Реакторы», «Первый самолет» и семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачете по самолетному спорту Светлана Капанина, а также сами юбиляры показали пилотаж на высотах от 50 до 1500 метров на авиашоу в честь 30-летия «Стрижей» и «Русских витязей», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Летчики «Русских витязей» выполнили групповой, встречный, одиночный пилотаж на истребителях Су-35С, в том числе с демонстрацией сверхманевренных характеристик самолета данного типа. Зрители смогли увидеть наиболее зрелищные фигуры, такие как групповая «Петля Нестерова», синхронные «Бочки», парный «Колокол», «Зеркало», «Коробочка», «Ухо», «Горка», роспуск «Фонтан», роспуск «Тюльпан» и многие другие.

По словам начальника Центра показа авиационной техники имени И. Н. Кожедуба, командира пилотажной группы «Русские витязи» Андрея Алексеева, основное достижение авиационной группы высшего пилотажа (АГВП) «Русские витязи» – освоение новой авиационной техники. «Мы получили восемь самолетов Су-30СМ и восемь самолетов Су-35С», – добавил он.

Впервые в ходе открытого воздушного показа «Стрижи» продемонстрировали групповой пилотаж с многочисленными перестроениями на самолетах МиГ-29 в составе девяти самолетов. «Такой комплекс в едином строю выполняется впервые в истории пилотажных групп в составе девяти самолетов одной группы», – подчеркнул Алексеев.

  

В свою очередь замначальника Центра показа авиационной техники по летной подготовке, полковник Сергей Осяйкин рассказал, что здоровая конкуренция между группами заставляет летчиков постоянно совершенствоваться. «Конкуренция, конечно же, есть. Наши пилотажные группы дружат, но при этом здоровая конкуренция присутствует, и это является двигателем вперед», – подчеркнул он.

Отмечается, что Зрители смогли услышать поздравление Капаниной во время ее выступления в воздухе: в этот момент радиопереговоры летчицы были выведены на колонки на поле.

Свою программу зрителям также показали экипажи пилотажной группы «Беркуты», которые на вертолетах Ми-28Н отработали комплекс фигур высшего пилотажа в полетных порядках «пеленг», «треугольник», «стрела», «ромб», а также одиночный пилотаж.

 



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