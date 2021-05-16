Орден Мужества посмертно награжденной австрийки передали ее дочери

Посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский вручил орден Мужества дочери австрийки Марии Лангталер, спасшей советских военнопленных, бежавших из концлагеря Маутхаузен.

«В дни празднования 76-й годовщины освобождения концентрационного лагеря Маутхаузен торжественно вручили Анне Хакль, дочери Марии Лангталер, Орден Мужества», – сообщил посол в Facebook.

Он отметил, что подвиг Марии Лангталер и ее семьи стал примером истинного мужества и готовности к самопожертвованию, одним из символов крепких и искренних отношений между народами РФ и Австрии.

Восстание и побег более 400 советских военнопленных из Маутхаузена состоялись в феврале 1945 года. Нацисты для их поимки провели облаву, в которой участвовали отряды СС, народного ополчения и местное население. Почти все беглецы были пойманы и зверски убиты. Спастись удалось только девяти узникам.

Семья Лангталер одной из немногих проявила мужество и спрятала у себя двоих сбежавших советских офицеров – Михаила Рыбчинского и Николая Цемкало. Оба красноармейца укрывались у Лангталеров до конца войны, пока округ Мюльфиртель близ лагеря Маутхаузен не был освобожден от нацистов.

В марте Путин наградил орденом Мужества посмертно австрийку Марию Лангталер, наградил орденом Мужества посмертно гражданку Австрии Марию Лангталер, которая спасла советских военнопленных, бежавших из концлагеря Маутхаузен.

Восстание советских офицеров в Маутхаухене (австрийский филиал лагеря Дахау) произошло 2 февраля 1945 года. На поиски беглых военнопленных были брошены отряды СС, ополчение и местное население. Мария Лангталер укрывала советских военных у себя дома до окончания войны. Большинство бежавших были пойманы и убиты, спастись удалось лишь немногим из бежавших. В 2020 году дочь Лангталер, Анна Хакль была награждена в Вене знаком Россотрудничества «За дружбу и сотрудничество».