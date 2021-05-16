 

Комментатор Черданцев пожаловался на зарплату в 600 тыс. рублей

16.05.2021, 3:06, Новости дня
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Футбольный комментатор Георгий Черданцев рассказал, что получает от 600 тыс. рублей в месяц, однако выразил мнение, что «зарабатывает до смешного мало».

«Считаю, что я зарабатываю до смешного мало – с моим опытом работы, моим статусом и количеством рекламы, которую генерирует программа «Все на матч», – сказал Черданцев в интервью YouTube-каналу «Sports Интервью», которое опубликовал телеканал «Рен-ТВ».

Комментатор отметил, что в одиночку содержит семью и родителей. При этом он рассказал, что во время пандемии покупает билеты в бизнес-класс ради безопасности.

В качестве примера достойного заработка Черданцев привел в пример итальянского журналиста, который ведет шоу о футболе и зарабатывает 500 тыс. евро в год.

«И это только за одну программу. Это уже деньги. Вообще, не понимаю, почему у нас такое отношение к зарабатыванию денег. Это какой-то Советский Союз», – сообщил Черданцев.

В феврале юморист Владимир Винокур предложил организовать финансовую помощь для артистов на государственной службе. В мае прошлого года продюсер Иосиф Пригожин заявил, что артисты оказались в «чудовищной ситуации» из-за вспышки коронавируса.

Музыкант Сергей Шнуров высмеял жалобы Пригожина, а также написал стихотворение о запросивших помощь артистах. Певец и композитор Юрий Лоза не поверил, что у Пригожина «нет в загашнике денег». В ответ Пригожин заявил, что его слова вырвали из контекста. Художник Никас Сафронов заявил, что никто из популярных артистов не находится на грани нищеты, а певец Григорий Лепс посоветовал артистам продолжать работать.

В свою очередь заслуженная артистка РФ Елена Воробей призвала власти дать артистам льготы на приобретение продуктов. Кроме того, певица Лолита Милявская пожаловалась на «нереальные» финансовые проблемы, которые возникли у артистов в период распространения коронавируса. Певец Дмитрий Маликов сообщил о падении доходов на 80%. Оказать поддержку промоутерам и артистам призывал также телеведущий Владимир Познер.

В ноябре 2020 года пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что российские власти пока не рассматривают меры поддержки артистов и деятелей культуры, поскольку съемки и работа театров не запрещены. В октябре президент Владимир Путин сообщал, что правительство рассматривает дополнительные меры поддержки для учреждений культуры в период пандемии коронавирусной инфекции.



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