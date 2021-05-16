 

Hill – Байден отменил указы Трампа о защите памятников и о создании сада американских героев

16.05.2021, 2:54, Новости дня
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Джо Байден отменил указы своего предшественника Дональда Трампа о наказании вандалов, разрушающих памятники, а также о создании «Национального сада американских героев», где планировалось установить статуи выдающихся деятелей страны, пишет The Hill. Кроме того, нынешний президент США отменил законодательную инициативу Трампа, направленную против социальных сетей.


Reuters

Президент США Джо Байден подписал указ об отмене нескольких законодательных инициатив своего предшественника Дональда Трампа, пишет The Hill.

Среди них — указы Трампа о наказании людей, уличённых в вандализме над памятниками, и о создании «Национального сада американских героев», где планировалось установить статуи сотен выдающихся американцев. Этот проект планировалось завершить к 4 июля 2026 года.

Бывший глава Белого дома одобрил обе эти меры ещё летом прошлого года в ответ на протесты против расовой несправедливости, которые, среди прочего, были направлены против памятников, вызывающих полемику среди жителей США.

Нынешний указ Байдена также отменяет законодательную инициативу Трампа, подписанную в мае 2020 года, которая поручала федеральным ведомствам пересмотреть закон, обеспечивающий защиту в социальных сетях.

Бывший американский лидер пошёл на этот шаг, поскольку он и его союзники были возмущены цензурой в соцсетях. Как напоминает издание, Twitter как раз в то время начал помечать якобы ложные заявления Трампа о голосовании по почте, а также его провокационные комментарии по поводу протестов против расовой несправедливости.

Все три указа были подписаны Трампом в 2020-м году, когда страну охватили акции протеста в ответ на убийство Джорджа Флойда полицейским, который почти девять минут пережимал коленом его шею.

Трамп осудил инцидент, но быстро перешёл на сторону правоохранительных органов и сосредоточил своё внимание на протестующих, которые стремились снести или разрушить памятники лидерам Конфедерации и другим спорным историческим фигурам, связанным с расизмом.



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