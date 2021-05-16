ABC News – компании часто платят кибервымогателям, а власти США не могут особо этому помешать

Компания Colonial Pipeline после кибератаки всё-таки заплатила злоумышленникам выкуп, хотя ФБР выступало против этого, передаёт ABC News. Как отмечает канал, власти США мало что могут сделать в таких ситуациях, ведь речь идёт о частном бизнесе. При этом кибервымогательство из-за своей прибыльности становится всё более популярным видом преступления.

С нами на связи главный корреспондент ABC News по вопросам правосудия Пьер Томас, который подробно расскажет о киберугрозах. Пьер, по имеющейся информации, Colonial Pipeline после кибератаки всё-таки заплатила выкуп. Что вам удалось об этом узнать?

ПЬЕР ТОМАС, главный корреспондент ABC News по вопросам правосудия: Линси, мы всё ещё уточняем, как мог быть выплачен этот выкуп. Подобные кибератаки с целью вымогательства — непростое дело. В них иногда могут быть вовлечены третьи стороны.

Однако источники сообщили мне, что злоумышленники потребовали выкуп в несколько миллионов долларов и что кибератака осуществлена с помощью вредоносной программы, которая была разработана базирующейся в РФ хакерской группировкой DarkSide.

Линси, это шокирующее напоминание о том, насколько уязвимы американские компании к подобным атакам, а также об ограниченных возможностях федерального правительства осуществлять контроль над тем, как компании обеспечивают свою безопасность и реагируют на подобного рода атаки. Нам известно, что ФБР выступало против выплаты выкупа. Линси.

Однако, как мы слышали от экспертов, компании довольно часто платят выкуп, из-за чего это преступление, разумеется, становится прибыльным и привлекательным для злоумышленников. Что американские официальные лица говорят об этом? И могут ли они что-нибудь предпринять для того, чтобы помешать компаниям и частным лицам осуществлять эти выплаты?

ПЬЕР ТОМАС: Линси, как мы выяснили, за последний год американские компании и потребители заплатили вымогателям приблизительно 350 миллионов долларов. Так что для преступников это до сих пор актуальное, очень популярное и определённо выгодное занятие.

Я повторюсь: ФБР заявляет, что вам не следует платить. Я пообщался с источником в Секретной службе, который заявил мне, что они всегда говорят компаниям не платить выкуп. Но компании, явно, находятся под давлением. И буду с вами честен: федеральное правительство мало что может сделать, поскольку речь идёт о частных структурах, которые сами решают, как им реагировать.

Вы говорили о том, насколько это выгодно. Так вот, по данным Министерства внутренней безопасности, использование программ-вымогателей — это самое быстрорастущее киберпреступление. Мы слышали от экспертов, что осуществлять подобные преступления относительно дёшево. Что же правительство может сделать для борьбы с этим явлением?

ПЬЕР ТОМАС: Повторюсь: это программное обеспечение было разработано группировкой DarkSide и, по всей видимости, они раздают его всем желающим. А затем, когда программа применена, те, кто занимается вымогательством, платят им долю от полученной прибыли.

Вы правы, это крайне быстрорастущий тип преступлений. Официальные лица Министерства внутренней безопасности сообщили, кажется, на прошлой неделе, что за последние пять лет количество случаев использования вирусов-вымогателей увеличилось почти на 300 процентов. Линси.

Пьер Томас. Большое вам спасибо.

Дата выхода в эфир 14 мая 2021 года.