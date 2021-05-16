Мнение: Об аншлюсе Беларуси уже скоро

Такие #новости не отнесёшь к неожиданным, скорее – к ожидаемым. Даже к давно ожидаемым, чуть ли не с конца 1990-х, когда было образовано невнятное Союзное государство. О котором и россияне, и белорусы вспоминают разве что на пограничном контроле в аэропортах.

Но теперь – всё. Несколько инсайдеров называют даже конкретные сроки…

По их информации, «крепкий картошек» Александр Лукашенко теперь окончательно сдался. И даже начал готовить свою личную финансовую подушку на жизнь после ухода с поста белорусского президента. А что? Чем он хуже людей-то?

Его инвестиционный план прост, как картофельный клубень.

Пойти на российский фондовый рынок и занять там много миллиардов российских рублей. Минимум на три года, как незабвенный Виктор Янукович. При этом в условиях выпуска долговых облигаций будет указан «отказ от иммунитета». То есть держатели долга смогут спокойно судиться с Беларусью для возврата денежных средств, если вдруг чего. А купонный доход по ним будет как минимум 9,0–9,5% годовых, потому что на рынке уже есть бумаги с доходом 8,5%, и особым спросом они не пользуются (текущая цена выше номинала лишь на 0,8%).

Сомнений, что будут технические дефолты по выплатам купонов по таким облигациям, нет уже сейчас. Ну и расплатиться #Беларусь не сможет.

Что это означает? Только то, что Александр #Лукашенко уйдёт или прямо перед дефолтом Беларуси, или сразу после него. Который, вполне возможно, будет после очередных перевыборов Владимира Путина в 2024 году. Дальнейшее тоже вполне себе просматривается – присоединение страны к России. Ибо нынешний хозяин Кремля всё так же же хочет Российскую Империю возродить, пусть и в усечённом виде. А усатый-полосатый окажется кем-то типа губернатора. Да, это меньше, чем в конце 1990-х, когда пока ещё действующий белорусский президент мог претендовать на статус вице-президента России. Но и Владимир #Путин – совсем не Борис Ельцин. Да и вариантов у последнего диктатора Европы сейчас откровенно мало.

И тут нельзя не сказать о роли #США во всём этом предстоящем аншлюсе. Именно Штаты последовательно обрубают валютные доходы для бюджета Беларуси, вводя санкции против госпредприятий-экспортёров. В частности, против НПЗ «Нафтан», с которым уже отказываются работать и европейцы. А только он давал 20% валютной выручки.

В итоге белорусские золотовалютные резервы схлопнулись с 6,9 млрд долларов до 2,8 млрд за 4 месяца этого года. Внешний долг – больше 42 млрд долларов. НацБанк готовится принудительно менять долларовые активы бизнеса на местную валюту. Дефицит бюджета Беларуси – 1,826 млрд белорусских рублей за первый квартал, или около 55 млрд руб. в переводе на наши. Что тут делать Рыгоравичу? Ответ см. выше.

А то, что «долг Лукашенко» повиснет грузом на российском бюджете, а против РФ последуют новые «адские санкции», то ж мелочи с точки зрения геополитики… Заплатим и затянем пояса?

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