 

Израильские военные разрушили здание в секторе Газа, где находились мировые СМИ

16.05.2021, 2:26, Разное
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В секторе Газа было разрушено многоэтажное здание, в котором находились бюро мировых СМИ, в том числе Associated Press. Об этом сообщает само агентство.

В разрушенном здании также были апартаменты и офисы коммерческих фирм. Незадолго до удара израильские военные предупредили владельца здания о своих намерениях и сбросили на него маломощный заряд, создавший стук по крыше. О пострадавших не сообщалось.

Израильские военные точно не объяснили, почему взорвали именно это здание. При этом местный Channel 12 утверждает, что там могли находиться склады оружия, киберцентры и узлы связи боевиков.

Конфликт между израильскими властями и палестинцами обострился 7 мая после начала выселения мусульман из их домов, расположенных в Восточном Иерусалиме. У мечети Аль-Акса на Храмовой вспыхнули протесты, которые сопровождались столкновениями с израильской полицией.

В некоторых городах Израиля начались серьезные стычки евреев с арабами после того, как Армия обороны Израиля и исламское движение ХАМАС начали взаимный ракетный обстрел. По данным ООН, из-за происходящего около десяти тысяч палестинских беженцев покинули свои дома в секторе Газа.

Источник: Новая газета



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