Почему чахнут саженцы кукурузы: причины и советы, как предупредить проблему

В последние годы немало дачников выращивает кукурузу на своих участках. Эта прихотливая южная культура требует хорошего ухода. Она боится холодов и нуждается в большом количестве света. Бывают случаи, когда саженцы вырастают чрезмерно длинными, а затем чахнут и погибают. Почему так происходит и как предотвратить эту проблему? В статье мы приведем советы специалистов по садоводству.

Дефицит тепла

Многие садоводы спешат с посадкой кукурузы. Они высаживают семена с появлением первых одуванчиков. Однако почва может быть не готова к поддержке роста этой теплолюбивой культуры.

Семена кукурузы могут прорастать, когда почва прогревается до +10 °С. Температура грунта не должна опускаться ниже этой цифры не только днем, но и ночью.

Если по сеянцам ударят неожиданные ночные заморозки, то растение может погибнуть. Температура почвы ниже +2 °С губительна для кукурузы.

При низких температурах влага внутри растительных клеток превращается в острые кристаллы льда. Они повреждают клеточные оболочки в тканях растения. Если температура вновь поднимается, то из клеток уходит вода вместе с питательными веществами. Это приводит к гибели кукурузы.

Чтобы этого не произошло, рассаду кукурузы следует выращивать в помещении. Саженцы переносят в открытый грунт через 2 недели после посева семян. Рассаду лучше всего пересаживать в конце мая – начале июня, когда опасность заморозков уже миновала.

Недостаток света

Кукуруза любит свет. Саженцы должны получать солнечное освещение не менее 6 – 8 часов в сутки.

Если вы выращиваете рассаду в помещении, то контейнеры с саженцами нужно держать около окна с солнечной стороны. Растению необходимо также обеспечить дополнительное освещение, так как ему будет недостаточно фильтрованных ультрафиолетовых лучей. При дефиците света кукуруза получается длинной и слабой.

Чтобы растение хорошо росло и развивалось, освещайте его 12-16 часов в день. Поместите источник света в 2,5-3 см от верхней части саженцев. Регулируйте расположение лампы по мере роста рассады.

Грибковые болезни

Если вы живете во влажном и прохладном климате, то кукурузу следует беречь от болезней. В таких условиях саженцы легко заражаются грибковыми инфекциями. Эти заболевания приводят к прекращению роста и гибели рассады.

Грибки могут поразить растение на любом этапе роста. Эти болезни препятствуют прорастанию семян и развитию саженцев. Заражению способствует посадка посевного материала в холодный и влажный грунт.

Если вы заметили, что листья саженцев пожелтели, вянут и гниют у основания, то это явный признак инфекции. Иногда растение может быть заражено не одной, а несколькими разновидностями грибков.

Чаще всего кукурузу поражают следующие грибковые болезни:

Фузариоз. Вызывает появление красно-коричневых пятен на саженцах.Ризоктониоз. Приводит к гниению корней и гибели кукурузы. При этом наземная часть растения может выглядеть здоровой.Корневая гниль. При этом заболевании на корнях образуются темные гниющие участки.

Возбудители этих болезней способны зимовать в земле, а также долго сохраняться на садовом инвентаре. Они не боятся холода, а влажные условия способствуют их размножению.

Чтобы предотвратить заражение кукурузы грибками, необходимо соблюдать следующие правила:

Всегда чистите садовые инструменты перед применением.Если вы повторно используете контейнеры и горшки для рассады, то не забудьте их продезинфицировать. Возьмите 1 часть отбеливателя на 9 частей воды. Перемешайте ингредиенты. Замочите в полученном растворе емкости для выращивания рассады на полчаса.Если вы выращиваете рассаду в помещении, то не используйте для этого почву с садового участка. Приобретите или приготовьте свежий субстрат.

Важную роль в профилактике грибковых болезней играет правильный уход за рассадой. Дайте саженцам достаточно света и тепла, а также необходимое количество влаги. Используйте для полива воду температурой около +20 °С. Вносите удобрения в грунт только после появления на стебле нескольких листиков.

Использование гербицидов

Борьба с сорняками – важная задача для каждого садовода. Но если вы выращиваете кукурузу, то газонные гербициды применять не следует. Эти химикаты могут уничтожить или повредить молодые саженцы растения.

Если листья приобретают странную форму или лежат на земле, то это говорит о поражении газонными гербицидами. Если вы используете препараты для борьбы с сорняками, то проверяйте их этикетку. В состав гербицидов не должны входить следующие ингредиенты:

2,4-Д;атразин;дикамба;дикват;глифосат;метсульфурон;пиклорам.

В идеале при выращивании кукурузы лучше обходиться без гербицидов.

Минеральная недостаточность

Иногда листья кукурузы приобретают аномальный цвет. Это связано с дефицитом тех или иных минералов. Обратите внимание на окраску растения. Это поможет вам понять, в какой подкормке нуждается кукуруза.

Если листья имеют бледно-зеленый цвет, то это признак дефицита азота или серы. Пожелтение и подсыхание краев листьев говорит о недостатке калия. В таких случаях кукурузу следует подкормить комплексным удобрением NPK.

Если в желтый цвет окрашиваются только нижние листья, то это свидетельствует о недостатке магния. Чтобы восполнить дефицит этого минерала, в почву следует добавить доломитовую известь.

Пурпурный цвет листьев говорит о недостатке магния. Если у вас возникла такая проблема, то каждые 2 недели добавляйте в почву костную муку.

Вредители

Молодым саженцам кукурузы угрожают такие вредители, как совка-ипсилон и жук-щелкун.

Совка-ипсилон – это разновидность бабочки. Опасность для кукурузы представляют ее личинки. Гусеницы имеют темную окраску. Когда они появляются из яиц, то их длина тела составляет несколько миллиметров. Но впоследствии личинки вырастают до 5 см. Они питаются наземными и подземными частями растения, что приводит к гибели кукурузы.

Личинки жука-щелкуна имеют красновато-оранжевую окраску. Их длина составляет около 4 см. Они перегрызают корни и молодые стебли кукурузы.

Если вы заметили гусениц вблизи кукурузы, то постарайтесь уничтожить механическим путем максимальное количество особей. Затем обработайте посадки инсектицидами с серой и пиретринами.

Заключение

Кукуруза – нежная и капризная культура. Ее выращивание требует от садовода немалых усилий. Уделите этому растению особое внимание, и оно вас порадует сладкими и сочными початками.