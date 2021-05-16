Как получить богатый урожай перца? Все дело в коронном бутоне

Болгарский перец – всем известный овощ, который не так просто найти на прилавках магазина, да и цена немного кусается. В этой статье будет описано несколько способов, как увеличить количество плодов и уберечь растение от перегрева и увядания. Существуют низкорослые виды перца, они не нуждаются в подобных манипуляциях. А высокие (до 1 м) обязательно подвергаются первому методу.

Удаление коронного цветка

Один из способов увеличить урожай болгарского перца, это удаление так называемого «королевского» бутона. Бушует много мнений и споров на тему того, стоит или нет удалять первый бутон. У многих есть свое мнение на этот счет, и большинство говорит за эффективность и пользу данного метода.

После того как взойдет первый всход растения, стебель первый раз начнет делиться, и как раз на этой развилке появится тот самый коронный цветок. Метод заключается в том, чтобы срезать этот бутон и не позволить растению отдать все силы этому цветку. Таким образом, болгарский перец будет расти не вверх, а в ширину. Во-первых, это убережет растение от перегрева и солнечных ожогов, а во-вторых увеличит количество цветов, а значит и завязей, следовательно, плодов будет больше (в среднем на 30 %-40 %). Не стоит жалеть бутон, покупаясь на то, что он первый, иначе он заберет все силы в свой единственный плод.

Прищипывание

Второй способ увеличить количество плодов – это пережать прищепкой стебель (в районе пятого – восьмого листа) до того, как завяжется тот королевский бутон. Это позволит не потерять первый цветок и направить рост растения в боковые побеги и так же увеличить численность завязей.

Кроме того, оба способа позволяют растению крепче взяться за почву путем разрастания корневой системы, а это – повышение устойчивости к физическому повреждению. Также это увеличит потребление полезных веществ из почвы. Разумеется, эти способы не должны быть единственными методами увеличения урожая, не следует забывать и про более традиционные способы и удобрения.

Удаление побегов

После того как растение начало развиваться в стороны, следует тщательно осматривать его и проверять на наличие новых побегов, потому что на нем могут образоваться бесплодные (обычно ими являются боковые побеги, которые появляются из пазух тех листьев, которые находятся чуть пониже первой развилки) или слабые, или завядшие побеги. Некоторые просто удаляют эти ростки, но большинство рекомендует все же прищипнуть эти побеги, для того чтобы питательные вещества уходили к более сильным и плодоносящим стеблям.

Кроме этого, следует также удалять жухлую и лишнюю листву, ее можно увидеть через пару дней после появление развилки, и составляет она порядка двух трех штук. Также следует убирать листочки, появляющиеся перед цветками. Следует быть осторожным при удалении листвы. Нельзя лишать растение тех листьев, что находятся на периферии кроны, а ствол не обнажают более чем на одну треть.

Заключение

Чтобы увеличить численность плодов перца, стоит контролировать количество листвы на растении, обязательно срезать первый бутон на высоких видах перца (на низких по усмотрению), а также удалять слабые побеги.