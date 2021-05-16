SpaceX запустила 52 спутника для сети Starlink

Американская компания SpaceX в субботу осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 52 микроспутниками Starlink, а также двумя спутниками других компаний – Tyvak и Capella Space.

Старт с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида состоялся в 18.56 по времени Восточного побережья США (01.56 мск 16 мая). Предыдущий запуск SpaceX с партией спутников Starlink был осуществлен в конце прошлой недели, передает ТАСС.

Первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась при семи запусках. SpaceX намерена в очередной раз вернуть ее на Землю. Ожидается, что через несколько минут после старта ступень в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу Of Course I Still Love You («Конечно, я все еще люблю тебя») в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков носителей.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в 10 млрд долларов.

Напомним, 24 марта американская компания SpaceX запустила с космодрома на мысе Канаверал ракету-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink. Первые 60 аппаратов Starlink были выведены в космос в мае 2019 года.