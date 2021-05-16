 

На 1-ом месте по доле состояния миллиардеров в ВВП страны

16.05.2021, 1:32, Разное
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Состояние всех российских миллиардеров составляет 35% от ВВП страны, подсчитало издание The Financial Times.

В обзоре по доле состояния миллиардеров РФ заняло первое место. На втором оказалась Швеция, где состояние миллиардеров составляет 30% от ВВП, на третьем — Индия (20%).

Также издание поделило миллиардеров на «плохих» (заработавших в коррупционных или неэкологичных отраслях), «хороших» (заработавших в технологических отраслях) и тех, кто унаследовал миллиардное состояние. В первой группе лидируют Мексика, РФ и Австралия, во второй —Тайвань, Китай и Южная Корея, в третьей — Франция, Германия и Индонезия.

«Среди развивающихся стран РФ имеет низкие баллы по размеру богатства миллиардеров и [большое число] «плохих» миллиардеров. В ней достаточно низка доля унаследованного богатства, но это вводит в заблуждение: в РФ появились элементы капитализма только после падения советского коммунизма, [это произошло] слишком недавно, чтобы семьи могли зарабатывать состояния на несколько поколений», — говорится в статье.

Forbes ранее отметил, что российский список долларовых миллиардеров увеличился на 20% за прошлый год. Их суммарное состояние, по подсчетам журнала, за год выросло на 40%.

Источник: Новая газета



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