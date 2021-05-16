Google Chrome научат быстрее открывать сайты

Как сообщают компетентные источники, ИТ-специалисты компании Google работают сейчас над тем, чтобы существенно ускорить загрузку интернет-страниц в популярном браузере Chrome.

В зоне особого внимания оказался кэш обратной перемотки или BFcache, уточняют эксперты. Здесь разработчик пытается по-максимуму упростить процесс повторного открытия уже загруженных ранее страниц при помощи команд «вперед» или «назад».

Вместе с повышением скорости загрузки должна быть обеспечена и экономия интернет-трафика. Новая функция уже доступна в тестовой версии Chrome 92, сообщают источники. Но она все еще требует доработки перед запуском в свободный доступ. За последнее время у браузера Chrome появилось немало достойных конкурентов. Поэтому продукт необходимо держать в тонусе.