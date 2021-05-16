Этикет за столом и культурный шок: слухи о Японии, оказавшиеся правдой

Страны Востока манят туристов своей загадочностью и уникальной культурой. Исключением не стала и Япония. Местные традиции могут впечатлить даже искушенного путешественника. При этом не стоит забывать и другой момент. Довольно часто мифы о Стране восходящего солнца соседствуют с правдой. Аналитики разобрались в ситуации и рассказали, какие слухи о Японии и японцах оказались правдой.

Никакого английского

Английский – международный язык общения. Даже с минимальными знаниями этого языка турист может вполне комфортно путешествовать по разным странам. Однако в Японии ситуация обстоит несколько иначе. Английский язык путешественнику особо не поможет. Изъясняться лучше на японском. В общем, перед поездкой лучше скачать несколько разговорников или подтянуть знания с помощью репетитора.

Обилие рекламы

Фотографии японских городов могут вызвать культурный шок у туриста. Прежде всего, человека впечатлит, а может, и испугает обилие рекламы. Эти кадры не врут. Японские города буквально увешены баннерами, растяжками и другими рекламными конструкциями. Причем реклама во многом стала визитной карточкой Страны восходящего солнца. Одним она кажется навязчивой, но для других является элементом повседневности.

Вежливые люди

Японцы многим путешественникам представляются вежливым и спокойным народом. В целом это действительно так. Поэтому в общественном транспорте лучше молчать. Громкие возгласы могут отвлечь окружающих, за что на самого путешественника посыплются десятки неодобрительных взглядов. Совет для туристов на все времена один. При нахождении в чужой стране следует уважать культуру местных жителей. В таком случае и проблем не возникнет.

Этикет и социальные обычаи

Этикет и социальные обычаи японцев кардинально отличаются от привычного для европейцев поведения. Поэтому перед посещением страны лучше внимательно почитать книги о местных обычаях и правилах поведения. Лишней эта информация точно не будет. При этом она сможет сберечь массу нервов и времени. Лучше наслаждаться прекрасными видами городов и природы, чем конфликтовать с окружающими из-за собственной невежественности.

Чавкать можно

При этом многие европейцы испытают культурный шок от посещения любого японского ресторана или закусочной. Поедать лапшу местные жители будут с огромным чавканьем и прихлебыванием. Такие действия местным этикетом не только не запрещаются, но и поощряются. Логика у этого поведения вполне понятна. Громко чавкая и прихлебывая, люди выражают благодарность повару, подчеркивая, что им очень нравится приготовленная стряпня.

Ценник

Конечно, стоимость отдыха во многом зависит от привычек туриста и его начального бюджета. Одни довольствуются хостелом, другие останавливаются только в президентских люксах. Однако перед туром в Японию следует учесть другой важный момент. Страна считается довольно дорогой. По мнению ряда экспертов, отдых в Японии обойдется несколько дороже, чем в других популярных азиатских направлениях.

Смена обуви

Одним из важных местных социальных обычаев является снятие обуви перед входом в дом. Такая же традиция характерна для россиян и некоторых других народов Восточной Европы. Однако в странах Запада принято ходить по квартире в уличной обуви.

Недостаток мусорных баков

Япония считается довольно чистой страной. Однако мусорных баков там действительно не хватает. Некоторые туристы из-за этого могут столкнуться с довольно серьезной проблемой. Вероятно, придется нести мусор в руках до обнаружения первого попавшегося контейнера.

Странная еда

Местная еда может показаться многим путешественникам довольно странной. Ферментативные соевые бобы, маринованные или сырые яйца особого аппетита у туриста точно не вызовут. На самом деле переживать по этому поводу не стоит. Людям, не готовым к таким необычным экспериментам, лучше отправиться в любой ресторан европейской кухни или простую пиццерию.

Кафе с животными

В Японии работает масса кафе с животными. Некоторые заведения ориентированы на фанатов кошек, другие придутся по вкусу любителям ежей, кроликов или енотов. Вариативность огромная. В Японии при необходимости можно найти даже бар с настоящими пингвинами.

Личное пространство

В целом японцы считаются довольно вежливым народом. В общественных местах эти люди ведут себя почти идеально. Эксцессы случаются, но происходят они довольно редко. При этом японцы действительно уважают личное пространство окружающих. Однако стоит понимать саму специфику страны. Территории у Японии мало, а населения много. В результате чего возникает перенаселенность. В некоторых района придется ходить в потоке людей.

Технологии

Многие люди воспринимают Японию в качестве одного из локомотивов технологического мира. Во многом это действительно так. Причем технологичность проявляется и в бытовых вопросах. Электронные официанты в кафе уже давно стали обыденностью для японцев.

Обслуживание

Многие путешественники уверяют, что качество обслуживания в Японии не вызывает никаких нареканий. Это утверждение справедливо.

Анимэ

Культура анимэ пользуется огромной популярностью. В стране масса тематических магазинов, специальных баров, кафе, ресторанов. Часто герои мультиков становятся главными действующими лицами рекламных кампаний.

Новый мир

Посещение Японии может привести к настоящему культурному шоку. У человека даже может возникнуть впечатление, что он попал в новый мир. Во многом это действительно так. Страна невероятно самобытная.