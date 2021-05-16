Как придать тонким волосам объем: подборка модных стрижек и причесок разной длины

Волосы реагируют на состояние организма, поэтому часто из-за ухудшения здоровья восстановить пряди практически нереально. Стилисты сделали подборку стрижек, которые не только помогут скрыть проблему, но и визуально сделают волосы гуще и красивее.

Эффектно и стильно

Стрижка боб выглядит современно. За счет техники сохраняется оптимальная длина, но при этом получается создать красивый объем. Пряди держат форму и даже пористые волосы в такой укладке будут выглядеть плотнее и гуще. Боб идеально сочетается с тонированием или техникой балаяж, а красящие пигменты проникают в волосы и таким образом уплотняют текстуру.

Более короткой и эффектной стрижкой является пикси. Боковая челка в стрижке добавляет образу эффектности и дерзости, подчеркивает уверенную в себе яркую личность. Пикси не требует укладок, короткие задние пряди визуально выглядят объемнее, а боковые помогают создать красивый контраст.

Боковой боб подойдет для тех, кто хочет выглядеть стильно и добавить волосам больше пышности. Стилисты советуют делать такую стрижку тем, у кого тонкие, но густые волосы.

Стильный лук

Волосы до плеч с ровным срезом также выглядят пышнее за счет красивых локонов. Идеально такая стрижка будет смотреться на светлых волосах, ведь тогда создаются красивые переливы оттенка.

Боб на кудрявой основе смотрится весьма необычно, но объемно. Это настоящее спасение для тонких волос, ведь кудри часто довольно пористые и ломкие. Такой вариант стрижки помогает создать красивую форму и сохранить текстуру волос. При этом не нужно тратить время на длительные укладки.

Максимально короткая пикси с удлиненной челкой вверх выглядит эффектно. С такой укладкой остаться незамеченной в толпе точно не получится.

Контурная стрижка хорошо подчеркивает форму лица, помогает открыть лоб, но при этом визуально омолаживает. Это хорошее решение для тех, у кого тонкие и редкие волосы, нуждающиеся в объеме.

Густота и блеск

Натуральный каскад поможет решить проблему с тонкостью на густых длинных волосах. Сверху сохраняется красивый прикорневой натуральный объем, а снизу подчеркивается длина прядей.

Короткая стрижка подходит не только прямым волосам. Даже на коротких кудрях благодаря технике получается создать волнистый эффект и подчеркнуть форму лица.

В тренде также каре на локонах. Короткая длина помогает создать больший объем, а сами локоны хорошо держат форму (главное фото).

Красивый объем на макушке и мягкие пряди по бокам помогает создать прическа каскад с удлиненной прямой челкой.